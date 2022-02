Afrique: LA FRANCE NE VEUT QU'UNE CHOSE POUR L'AFRIQUE - LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT DES INSTITUTIONS

Tout ce que la France demande aux pays africains, c'est d'embrasser la démocratie et le respect des institutions, et d'arrêter avec les coups d'état sauvages. Comprenons l'attitude d'Emmanuel Macron et de Le Drian vis-à-vis des juntes au Mali et en Guinée.

La France, pays par excellence des Lumières et de la démocratie, ne peut se permettre de collaborer avec des régimes illégitimes et illégaux issus de coups d'états. Il n'y a rien de plus normal que ça.Si un dirigeant et un régime Africains veulent du respect de la part des autorités françaises, qu'ils viennent au pouvoir par des élections et non des putchs sauvages.

Ces militaires barbares qui s'emparent du pouvoir par la force, les successions héréditaires dignes des sociétés les plus primitives, les dirigeants français, garants de l'image du pays des Lumières, ne les accepteront point. Seuls les présidents issus d'un processus démocratique méritent le respect des autorités françaises.

La preuve, voici Mahamat Idriss Deby, fils d'idriss Deby Itno, Mahamat qui a accédé l'année passée à la magistrature suprême au Tchad suite à une élection présidentielle transparente, crédible, sans violence, une élection validée par toutes les organisations internationales et classée comme l'une des élections les plus démocratiques jamais tenues en Afrique, voici donc le jeune président démocrate Mahamat Deby élu à 87% par les Tchadiens, voici Mahamat qui entame fièrement une tournée européenne, à partir de la France où il sera reçu par les autorités françaises avec tous les honneurs dus à son rang de démocrate africain.

N'est-ce pas si beau, quand on respecte les principes démocratiques ?La France ne veut aucun mal pour l'Afrique. Elle ne lui souhaite que la démocratie. Tu veux être ami avec les autorités françaises : accède au pouvoir par voie démocratique. Comme Mahamat Idriss Deby.