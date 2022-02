Togo: Une misérable " gratification exceptionnelle " de 1500 F CFA par mois rejetée par un Collectif d'enseignants

Il s'agit du Collectif du monde éducatif du Togo (CMET).

Selon ce collectif dont le porte-parole est un certain Essohanam Baho, la position collective du corps enseignant est le rejet de la gratification de 5 milliards de F cfa débloquée par l'exécutif pour le compte de l'année 2022. Aussi, brandit-on une menace de retourner aux mouvements d'humeur.

Des dires de ce collectif, cette position est exprimée dans une nouvelle lettre adressée au ministre en charge de la Fonction publique, Gilbert Bawara.

D'après le CMET, au plus 1500 francs par mois reviendront à chaque enseignant pendant 5 ans. De plus, dit-il, ces sommes ne sont pas indexables. " D'où le rejet pur et simple de cette gratification. Dans ces conditions, le retour des mouvements d'humeur dans ce secteur est fort à craindre ", soutient Essohanam Baho.

Le Collectif poursuit, indiquant que " les 5 milliards débloqués par le gouvernement sont loin de combler les attentes de la masse enseignante, d'après les projections faites, à partir des différentes répartitions en notre possession ".

Et comme propositions pour que l'accalmie se prolonge dans le secteur de 'éducation au Togo, le CMET propose d'abord un rétablissement de l'équité à travers l'application intégrale du statut particulier du corps des fonctionnaires de l'éducation. Ensuite, le collectif souligne qu'il faut verser la prime de l'an 2020 qui, selon lui, reste antérieure à la relecture du protocole d'accord, et enfin, la réhabilitation des directrices et directeurs 'arbitrairement démis de leur responsabilité'.

Outre ce collectif, les réactions de la FESEN et la CSET, sont également attendues.

Pour rappel, quelques jours plus tôt, le gouvernement togolais avait annoncé le déblocage de 5 milliards de francs CFA au titre de la gratification exceptionnelle des enseignants. Ceci, pour le compte de 5 ans (janvier 2021 à décembre 2025).