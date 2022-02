Afrique: Météo - Emnati, la nouvelle menace pour Madagascar

Le cinquième cyclone de la saison est baptisé Emnati. Ce système intéresse la Grande île.

Aucun répit. Madagascar risque de revivre le cauchemar de Batsirai ou d'un système dont l'intensité ne s'éloignera pas d'un cyclone tropical. Emnati, la nouvelle menace pour Madagascar, évolue dans des conditions météorologiques favorables. " Ce système va s'intensifier. Il pourrait atteindre le stade de cyclone tropical, en s'approchant de l'Est de Madagascar ", indique Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste auprès de la direction générale de la météorologie à Ampandrianomby, hier.

En passant au Nord de l'île de la Réunion, dimanche, et plus près de cette île sœur, lundi matin, Emnati s'approchera de nos côtes, à partir du début de la semaine prochaine. " Un bulletin sur l'évolution du système sera communiqué régulièrement, à compter de demain (ce jour) ", informe le prévisionniste.

Ce cinquième cyclone de la saison, baptisé dans la nuit du mercredi au jeudi, a été localisé à 1 600 kilomètres à l'Est de Sambava, hier. Il a été au stade de tempête tropicale modérée. Le vent moyen a été de 85 km/h et les rafales qui l'accompagnaient, ont été de 120 km/h. Emnati se déplace vers l'Ouest Nord-ouest.

Les dégâts seront inévitables, si Emnati parvient à toucher terre. Des inondations, des glissements de terrain, des effondrements sont à prévoir dans les zones d'impact. Un cyclone s'accompagne, en temps normal, de vents forts et de fortes pluies alors que Madagascar est très vulnérable aux intempéries. Les expériences avec Ana, Batsirai et Dumako montrent que les vents forts pourraient décoiffer, voire, démolir, les cases d'habitation et même les bâtiments en dur. Et que les inondations surviennent facilement dans la capitale ou dans la région d'Atsina-nana, en cas de fortes pluies.

Les systèmes d'évacuation d'eau de ces grandes villes sont vulnérables. Ils sont bouchés par des constructions illicites ou par des remblais. Les autorités n'interviennent pas, alors que l'expérience de la ville d'Antananarivo avec les intempéries au mois de janvier et début février, montre que les démolitions et les déblayages sont nécessaires pour prévenir la montée des eaux. Certes, il est tard pour faire ces travaux, avant l'arrivée d'Emnati. On devra s'attendre à de lourds dégâts, peu importe sa zone d'impact.