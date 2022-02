Sénégal/Cameroun: Pape Fall juge que la CAN 2021 "a été marquée par l'explosivité et la puissance"

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, clôturée dimanche 6 février avec le sacre du Sénégal, a été marquée par "l'explosivité et la puissance", le football actuel souffrant d'un "manque de créativité", analyse l'ancien arrière droit des Lions, Pape Fall, devenu technicien.

"Le jeu en mouvement, la mobilité a tout simplement laissé la place à l'explosivité et à la puissance, le football actuel souffre d'un manque de créativité, les artistes ont disparu, les défenses sont plus compactes, les distances entre les joueurs ont diminué, il y a moins d'espace pour la créativité", a-t-il analysé.

L'ancien entraîneur adjoint du SM Caen (France) devenu directeur technique d'Africa Foot, un club de National 2 (4-ème division au Sénégal), relève que "les petites nations entre guillemets étaient plus dans la construction du jeu partant de derrière".

"Au niveau du jeu, l'équipe qui m'a le plus séduit, c'est les Comores", viennent ensuite "le Nigeria, la Côte d'Ivoire et les trois derniers matchs du Sénégal avec sa défense hermétique, un Sadio (Mané) et Saliou Ciss de dimension mondiale sur un côté gauche fonctionnel, de rêve", a ajouté l'ancien arrière droit de Marseille et du SM Caen, devenu entraîneur à la fin de sa carrière.

Parlant spécifiquement de Saliou Ciss, il estime que l'arrière droit sénégalais "peut encore s'améliorer sur le plan défensif et travailler sur le un contre un".

"C'est peut-être à ce niveau qu'il était très critiqué dans les médias mais à cette Coupe d'Afrique des nations, il a sorti des performances de très haut niveau, faisant avec Sadio Mané, un des axes forts des Lions", a insisté Pape Fall.

L'arrière droit des Lions lors des CAN de 1986 et 1990 a par ailleurs salué les "performances" des Burkinabè Issa Kaboré, Edmond Tapsoba et Blati Touré, ainsi que celles du Camerounais Vincent Aboubakar, des Egyptiens Abdelmomen et Elneny et du Marocain Ashraf Hakimi.