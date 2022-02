Madagascar: Sécurité - Des caméras de surveillance à installer dans la capitale

Les six arrondissements de Tana bénéficieront de caméras de surveillance afin de lutter contre l'insécurité. Cette action sera accompagnée de l'implantation de nouveaux poteaux pour l'installation des caméras de surveillance (IVS). Cette action a été concrétisée suivant la signature du protocole de collaboration entre le ministère du Dévelop-pement numérique, de la transformation digitale, des Postes et des télécommunications et la Commune Urbaine d'Antananarivo dans le cadre de la mise en place du projet de " Modernisation des Réseaux de Télécommuni-cation de Madagascar ".

Pour le volet sécurité, et à travers ce partenariat, la CUA pourra bénéficier d'une meilleure sécurisation et surveillance de la ville. Cette collaboration s'inscrit dans la réalisation du Velirano 11, vision du président de la République. Cette collaboration entre le ministère et la CUA englobe plusieurs volets, à savoir l'installation d' infrastructures passives de télécommunication de type " pylône ", l'implantation de nouveaux poteaux pour l'installation des caméras de surveillance (IVS), et des fibres optiques aériennes dans les six arrondissements d'Antana-narivo, et enfin la délivrance d'une autorisation municipale relative à l'installation des infrastructures passives de télécommunications, dans le cadre de l'obtention du permis environnemental.