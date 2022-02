Burkina Faso: 4+1 des 4 et 11 février - Plus de 114 briques pour deux chauffeurs

Ils ont misé et la chance a fait d'eux des chauffeurs multimillionnaires. Lassané Guitra et Kiswendsida Ouédraogo sont respectivement les heureux gagnants du 4+1 des 4 et 11 février 2022. Le jeudi 17 février 2022, lors d'une cérémonie sobre de remise de gros lots, ils ont reçu les chèques géants. C'est la mise de 2 100 francs CFA de Kiswensida qui lui a rapporté 39 112 000 francs CFA et celle de 1200 francs CFA de Lassané qui lui a procuré la somme de 75 589 500 francs CFA.

Kiswensida a cru à la chance et elle lui a souri. Chauffeur de son état, le turfiste a misé au 4+1 du 11 février dernier la somme de 2100 francs CFA. Au bout de la course, il s'en tire avec 39 millions de francs CFA. Le 4 février, c'était un autre conducteur que le dieu Fortuna a souri. Il s'agit de Lassané Guira qui a commencé à parier il y a 3 ans environ. Sa mise de 1 200 au 4+1 lui a rapporté plus de 75 millions de francs CFA. Le cumul des gains de ces deux conducteurs est de 114 701 500 francs.

Si le premier gagnant cité, Kiswendsida Ouédraogo, s'est fait représenter, le second, lui, était présent à la remise symbolique dans les locaux du siège de la Loterie nationale burkinabè (LONAB). " Ce n'est pas par notre propre force que cela est arrivé, c'est un coup de chance. Cela dit, je conseille aux gens de miser, car nul ne sait quel sera son jour de chance ", a conseillé Lassané Guira aux autres turfistes. Nanti de plus de 75 millions, il envisage de renforcer son activé de transport. " S'il plaît à Dieu, je ne vais pas gaspiller cette somme ", a affirmé l'heureux gagnant.

" La chance leur a souri. Ils ont cru et ils ont eu la baraka, comme on dit. Ils ont gagné et c'est avec grand plaisir que nous leur avons remis ce matin leurs gros lots. Je souhaite que les différents gagnants utilisent à bon escient leurs gains. Ces fonds peuvent aussi servir à des investissements. Je leur souhaite beaucoup de réussite et bonne chance pour la suite ", a déclaré le patron de la nationale des jeux de hasard Patin Déba Naza.

Comme il en est d'habitude le directeur général de LONAB n'a pas manqué de prodiguer aux heureux gagnants quelques conseils et de les orienter vers des structures compétentes pour la mise en œuvre de leurs éventuels projets. " Je leur ai conseillé de ne pas se précipiter de faire des dépenses et de bien réfléchir pour choisir des créneaux porteurs dans les lesquels ils vont investir. Gagner est une chance, mais il leur revient de savoir investir et faire fructifier ces gains pour que la nation entière puisse en bénéficier ", leur a recommandé le DG de la Loterie nationale burkinabè, Patin D. Naza.