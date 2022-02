Madagascar: Hautes études - Master 2 en une année, une vraie innovation

L'Iscam, avec l'appui de l'université Senghor, lance le programme de Master 2 de management des projets innovants. Tout peut-être bouclé en une année.

"Une formation taillée sur mesure répondant aux besoins locaux ". Voilà en substance la présentation faite par Camille Ratsim-bazafy, directeur exécutif de l'Iscam, hier à la salle de conférence Filao d'Eden Galery à Ankorondrano, lors du lancement du programme régional Master 2, managements des projets innovants, MAPI 2022. Une formation de haut niveau qui se fera avec l'Université Senghor. " Nous avons notre siège à Alexandrie. Nous n'avons pas l'intention de s'installer dans un pays ou dans un autre physiquement. Nous travaillons de concert avec des partenaires, comme l'Iscam et via campus Madagascar " tenait à souligner Jean Dominique Assié, directeur du Campus Senghor, intervenant par vidéo conférence. " Nous sommes plus une grande école qu'une université, un véritable opérateur du changement dans le giron francophone " renchérit le recteur Thierry Vardel, toujours à distance mais bien présent. Tous les deux ont félicité la qualité des services et supports offerts par l'Iscam dans cette franche collaboration.

Dans le concret, le programme vise à former des cadres de haut niveau, professionnels du secteur public qui seront aptes à assumer les métiers de gestionnaires de projets, d'experts-conseil dans les entreprises, les institutions publiques, les organisations nationales et internationales. La sélection des apprenants se fera par examen des dossiers pour les titulaires BAC+4, au moins, avec quelques exceptions pour les BAC+3. L'inscription ouverte en ligne, les cours de 300 heures sur Zoom et la plateforme de l'Iscam, pour un coût total de 2700 euros, soit dans les 12 420 000 ariary, payables en trois tranches.

Ingénieur pédagogique

" Le programme a pour objectifs de renforcer les compétences des auditeurs à concevoir, à mettre en œuvre et piloter des projets innovants dans le secteur public comme dans le secteur privé, adaptés au contexte malgache. De transmettre les concepts fondamentaux, à diriger des équipes, à identifier un problème de management, en évaluer les enjeux, réaliser un diagnostic rapide, et prendre les décisions opérationnelles adaptées. De donner aux apprenants les outils professionnels nécessaires aux diverses situations auxquelles ils seront confrontés... " souligne Camille Ratsimbazafy.

" Nous n'avons pas de catalogues préétablis de formations. Voilà pourquoi le partenaire national a une importance particulière. Nous offrons une ingénierie pédagogique. Les expertises des uns et des autres, les expériences partagées, s'inscrivent dans la mutualisation réciproque. D'ailleurs l'université Senghor n'a pas de corps professoral fixe " précise Jean Dominique Assié dans ses explications. Comme pour attester la flexibilité des modules proposés.

Pour ce qui est de l'innovation, c'est le fil conducteur du programme. " Pour s'affranchir du poids des formations classiques, afin d'éviter de tomber dans la monotonie des habitudes, et faire germer dans l'esprit une âme créatrice. Innover c'est s'insérer dans le contexte " résume Camille Ratsimbazafy, très à l'aise dans son domaine de prédilection. Une heureuse initiative à l'image des valeurs défendues par l'Iscam que sont " Excellence-Respect-Intégrité ". Cela depuis trente ans où l'Iscam, le business school de référence, a vu le jour sous l'impulsion des opérateurs économique du pays, voulant avoir des têtes bien faites pour servir la nation.