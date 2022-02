Madagascar: Tempête tropicale Dumako - Six personnes décédées, des milliers de sinistrés

Le bilan s'alourdit, six personnes sont mortes après le passage du cyclone Dumako dans les régions Alaotra Mangoro et Analan-jirofo. Cinq décès sont survenus après l'écroulement d'une maison à Anosibe An'ala au niveau de la commune rurale LongozabeFokontany Niarovana. Une personne a été comptée disparue hier et a été retrouvée dans la commune rurale de Soanierana Ivongo, fokontany MAtsokely.

Selon l'information recueillie auprès de la gendarmerie de la région Analanjirofo, le deuxième et dernier corps lors du naufrage survenu sur le fleuve de Marimbona, district de Soanierana Ivongo le 15 février 2022, a été repêché hier vers midi sur la plage de Rantabe dans le fokontany Andrangazaha, commune rurale d'Antanifotsy et district de Soanierana Ivongo. Il s'agit d'un homme de 28 ans, cultivateur domicilié à Analanampotsy Fokontany du dit commune rurale et district de Mana-nara-Avaratra.

Sauvetage

Le corps du défunt a été remis à sa famille domiciliée à Antanambe fokontany et commune dudit district de Mananara-Avaratra. Sur la page de la dépêche informative Taratra, le gouverneur de la région Analan-jirofo fait état de trois décès dans le district de Vohipeno et une personne morte dans le district d'Antsiatsiaka, district de Fenoarivo Atsinanana.

Le BNGRC fait état de cinq mille quatre-vingt-quinze sinistrés répartis à travers mille deux cent soixante cinq ménages. Près de deux mille neuf cent cinquante six personnes ont été déplacées dans six sites et près de mille cases ont été inondées, dont cent treize sont complètement détruites. Des salles de classe ont été détruites et six salles ont été endommagées. L'opération de sauvetage des sinistrés continue. Pour la commune de Toamasina qui était sous l'eau, une réunion s'est tenue afin de trouver une solution face à la coupure d'électricité ainsi qu'aux dégâts laissés par le cyclone sur l'agriculture, avec le Premier ministre Christian Ntsay, ainsi que le ministre de la Population et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie.