Maroc/Mali: Éliminatoires CAN féminine " Maroc 2022 " - Sénégal - Mali - 1-0 : Les " Lionnes " assurent l'essentiel

THIÈS - En match comptant pour le dernier tour aller de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football " Maroc 2022 " disputé, hier, au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal a battu le Mali par 1 but à 0. Score vierge à la mi-temps. But : Nguénar Ndiaye (70ème mn)

Les équipes : Sénégal : Ndèye Maissa Diaw, Mbayang Sow, Salimata Ndiaye, Méta Camara, Safiétou Sagna (Cap), Jeannette D. Sagna (Adiaw Edmee O. Diagne 66'), Anta Dembélé, Mama Diop, Nguénar Ndiaye, Haby Baldé (Astou Ngom 66'), Ndèye Awa Diakhaté (Korka Fall 79'). Coach : Mame Moussa Cissé

Mali : Fatouma Karantao (Cap), Kani Konté, Coulouba Sogoré, Fatou Dembélé, Aïcha Samaké, Bintou Koité (Bassira Touré 33'), Binta Diarra (Assétou Koné 87'), Wande Guereve (Salimata Diarra 77'), Fatoumata Diarra, Agueissa Diarra, Aissatou Traoré. Coach : Houssein S. Mohamed

Arbitres : Aïssata Boudy Lam, assistée par Mariem Chedad et Houleye Hamedine Diba, toutes de la Mauritanie

Carton jaune : Nguénar Ndiaye du Sénégal (14')

Le match aller du dernier tour des éliminatoires de la Can féminine " Maroc 2022 " s'est achevé, hier sur une belle victoire des protégées de Mame Moussa Cissé (1 - 0) sur le Mali. Au stade Lat Dior de Thiès, les " Lionnes " ont assuré l'essentiel en s'imposant face aux " Aigles " du Mali. Pourtant, les visiteuses ont bien engagé la partie et ont été très actives lors des 10 premières minutes. Mais elles n'ont pas réussi à passer le bloc sénégalais resté concentré depuis le début.

La première période a été assez équilibrée et était marquée par des pertes de balles, chaque équipe cherchant à prendre l'avantage avant la mi-temps. Le Sénégal a failli ouvrir le score à la 40ème mn de jeu après une passe de l'expatriée Mama Diop, sociétaire de Lens, reprise de la tête par Awa Diakhaté. Mais la gardienne de but et capitaine du Mali, Fatoumata Karanto, veillait au grain.

Au retour des vestiaires, le jeu est devenu beaucoup plus rythmé, comme si le coach Mame Moussa Cissé avait donné la consigne à ses protégées d'accélérer la cadence. Les Maliennes ne se sont pas pour autant laissées faire et Aïssatou Traoré a failli même donner l'avantage à son équipe. Heureusement pour les Sénégalaises, car leur gardienne de but, Ndèye Maissa Diaw, est sortie à temps pour intercepter la balle.

L'équipe du Sénégal qui a dominé la rencontre s'est montrée plus dangereuse et est parvenue à ouvrir le score à la 70ème minute de jeu. Nguénar Ndiaye a profité d'une perte de balle des Maliennes pour filer seule et marquer un joli but du pied droit.

Pas abattues, les Maliennes ont tout fait pour égaliser, mais elles se sont dressées devant une défense sénégalaise très solide qui a tenu le coup jusqu'au coup de sifflet final. Le match retour aura lieu dans une semaine à Bamako.