Madagascar: Pétanque - Mutation - Les boulistes en colère

Le président Amir Andrialemirovason, pourtant connu pour son honnêteté, est entraîné sur une mauvaise pente par certains membres de la FSBM.

Pour la première fois, le président de la Fédération de Sport Boules Malagasy, Amir Andrialemirovason, est confronté à un vent de fronde émanant des boulistes. Une colère noire qui ternit l'image de cette FSBM qui était supposée sauver la pétanque malgache en perdition.

Et pour cause, la hausse vertigineuse du montant du transfert inter-clubs qui passe à 300 000 ariary. Un montant jugé hors normes dans le milieu de la pétanque car pour ceux qui n'ont pas les moyens, en dehors des supposés mercenaires, ce sont les patrons qui paient.

Des clubs amis. C'était notamment le cas lors du transfert de Doda Faneva Ramanandraitsiory qui quittait l'ABM Ivato pour la Pétanque Ampitatafika Club. Le champion du monde junior de tirs de précision bénéficie d'une entente parfaite entre deux clubs amis, mais également par leurs présidents, aujourd'hui membres du comité exécutif de la FSBM.

Et si le transfert est passé comme une lettre à la poste, il est décrié dans le milieu car c'est le meilleur moyen de tuer cette discipline étant donné que les pratiquants ne peuvent aller d'un club à l'autre au gré des motivations et donc de leur avenir. De plus, il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité des boulistes en fait son gagne-pain.

Là où le bât blesse, c'est de savoir que le transfert passe avant l'établissement d'une licence sportive. Depuis en effet, la FSBM a toujours remis au lendemain l'octroi d'une licence. On se demande alors sur quelle base tient ce transfert alors que les boulistes n'avaient pas cette fameuse licence pendant une saison entière, s'apparentant à une saison morte dans d'autres disciplines.

L'appât du gain. La motivation reste donc l'appétit du gain alors que la FSBM n'a même pas été capable de financer les déplacements des boulistes, notamment aux championnats d'Afrique au Burkina Faso et encore moins aux championnats du monde en Espagne.

Les victimes toutes désignées sont les clubs qui voudraient apporter du sang neuf dans leur effectif.

On citera le Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa qui annonce plusieurs arrivées notamment dans son effectif féminin. Le président fondateur, le Dr Zozo Ruchet Rakotovazaha, dans un souci de donner plus de poids au BIC, a ratissé large en acceptant d'engager les sœurs Mireille et Judicaël ainsi que la récente championne de Madagascar Tahiry qui rentre au bercail après un crochet à Toamasina. Un trio à même de survoler le championnat local et même un titre mondial.

On peut en citer d'autres, mais cet appétit boulimique de la FSBM va lui porter ombrage. Et l'affaire est loin d'être close.