Algérie: Ghali conduit la délégation de la RASD à l'ouverture du 6e sommet UA-UE

Bruxelles — Le président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali conduit la délégation sahraouie aux travaux du 6e sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UA), qui ont débuté jeudi à Bruxelles (Belgique).

Le président sahraoui a été accueilli, vêtu de sa tenue traditionnelle, au siège devant abriter le sommet UA-UE, accompagné d'une délégation de haut niveau composée de Abi Buchraya Bachir, membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'UE, Lamine Aba Ali, représentant permanent auprès de l'UA, Khadidja Mokhtar déléguée du front Polisario à Madrid, outre Lebsir Moulay Hassan, premier assistant à la représentation du front Polisario en Europe et à l'UE, selon l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, est arrivé mercredi à Bruxelles, à la tête de la délégation de la République sahraouie, pour participer aux travaux du sixième sommet (UE-UA), prévu jeudi et vendredi.

Sur le plan juridique, notamment pour ce qui est des richesses naturelles, le représentant du Front Polisario a soutenu que "la présence de la RASD à ce Sommet constitue un coup sévère assené aux projets de l'UE qui tente de contourner la souveraineté du peuple sahraoui en poursuivant la spoliation de ces richesses avec l'occupant marocain".

Selon l'UE, le sommet constituera "une occasion unique en vue de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l'UE, fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts communs".