Ile Maurice: Covid-19 à Rodrigues - Appréhension et remède de grand-mère

Un sentiment mitigé mine les Rodriguais. Tout s'est enchaîné. L'arrivée d'Omicron, le nombre de personnes infectées et celles qui sont décédées, et la tenue des élections régionales. Des événements qui révoltent le peuple. Ce dernier préfère s'en remettre aux remèdes de grand-mère pour soigner ce mal qui les ronge.

Les rues de Port-Mathurin ou celles de Mourouk sont presque désertes. Pour cause, la population a changé sa manière de vivre. "L'on ne sort que quand cela devient nécessaire", déclare Stiwand Clair. Mais dans l'ensemble, le public vaque à ses occupations, sans se soucier de ce qui l'entoure. "Les gens se rassemblent moins. Comme nous sommes en période électorale, il aurait dû y avoir plus de mouvements à travers le pays, mais ce n'est pas le cas." Il n'est pas le seul à ressentir cette absence. Christelle, commerçante dans la capitale, dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. "Nous voyageons régulièrement dans les transports en commun. Qui peut me donner la garantie que ces transports ne sont pas déjà infectés par le virus ? Les personnes qui sont positives y voyagent pour se rendre dans les centres de santé."

De son côté, Marie Paul Pierre-Louis dit s'en remettre aux tisanes de grand-mère. "Ma cuisine est devenue comme une forêt de tisane et de feuilles séchées." Elle ajoute que certains Rodriguais ont cette crainte d'attraper le virus. "Mais il faut savoir que plusieurs habitants ont un système immunitaire très fort. Ainsi, certains après avoir eu le virus, se remettent sur pied après deux voire trois jours." Toutefois, elle reconnaît que certaines personnes sont remontées contre les autorités. Surtout le manque de communication fait que le doute s'installe dans les esprits. "Nous sommes en période électorale. Du coup, il faut savoir dire les mots et ne pas alarmer les gens. L'opposition est au taquet alors que le gouvernement est sur la réserve."

Pour sa part, Marie Paul Pierre-Louis dit être un peu frustrée par les déclarations du commissaire à la Santé. "Il a tenu à rassurer la population en disant que le système était prêt. Que le pays était prêt pour affronter le Covid-19. Mais l'on sait qu'au niveau de la santé, l'on n'est pas tout à fait au point car souvent nous devons nous déplacer à Maurice. Donc, ce sont les phrases que le commissaire a dites qui m'agacent. Il aurait dû mettre plus d'accent sur les précautions à prendre. Qu'il faut porter le masque et garder la distanciation physique. On savait que l'on ne pourrait pas rester éternellement Covid-free."

Néanmoins, certaines personnes ne semblent pas se soucier le moins du monde de ce qui se passe à travers l'île. "Il faut rester chez soi et c'est tout. Ne pas aller s'aventurer et attendre que cette vague passe. Pour ma part, tôt le matin, je prends mon bateau et je vais pêcher. Je ne rencontre personne et je me tiens éloigné de ce virus", soutient Agathe. En tout cas, ils sont plusieurs à militer pour un "confinement total" mais à une dizaine de jours des élections régionales, cette mesure semble peu probable.