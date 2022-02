Ile Maurice: Accident Mortel - "Tania voulait être une artiste reconnue"

Un nouvel accident mortel a eu lieu sur nos routes, mercredi sur la route royale de Quartier-Militaire. Un van conduit par un habitant de St-Julien d'Hotman de 35 ans a heurté le véhicule de Tania Calice et de son fiancé. Le van du couple, en panne, était arrêté sur le bord de la route avec les deux passagers à l'arrière, lorsqu'il a violemment été percuté par l'autre van qui provenait de Quartier-Militaire et allait en direction de St-Pierre.

C'est lorsque le SAMU est arrivé sur place que le décès de la jeune femme a été constaté. Son corps a été transporté à l'hôpital de Bruno Cheong à Flacq où une autopsie a été pratiquée. Le rapport a révélé que la victime est décédée des suites de multiples blessures.

Le chauffeur impliqué dans l'accident et le copain de la victime, un habitant de Port-Louis de 25 ans, ont tous deux subi un alcooltest qui s'est révélé négatif. Les deux véhicules ont été conduits au poste de police de Quartier-Militaire pour y subir une expertise. Quant au chauffeur, arrêté sous une accusation provisoire d'homicide involontaire, il a comparu en cour de Moka hier. La police n'ayant objecté à sa remise en liberté, le trentenaire a payé une caution de Rs 16 000.

Tania Calice avait du talent et souhaitait se faire un nom dans le milieu artistique. Un rêve brisé. Nous avons rencontré sa famille à Balaclava. Une épreuve des plus difficiles pour ses parents et proches qui pleurent sa disparition. Son père, Norbert Calice, confie que sa fille et son fiancé étaient allés à Flacq pour récupérer la sœur de ce dernier. "Mais de retour de Flacq, vers Quartier-Militaire, le véhicule de son fiancé est tombé en panne d'essence. Ils étaient sur la route et cherchaient de l'aide mais un véhicule a heurté ma fille."

Il explique que cette dernière avait fait des études supérieures en art à l'université et était extrêmement douée. "Elle avait une belle carrière devant elle. Une joie de vivre. Elle aimait la nature, la mer, le camping et être entourée par ses amis. Ses tableaux étaient impressionnants. Des chefs-d'œuvres qui me marqueront à jamais."