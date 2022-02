Cote d'Ivoire: PME et secteur de l'artisanat - Les acteurs invités à parler d'une même voix

Le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a invité les organisations professionnelles, les responsables des faîtières et chefs d'entreprise à parler d'une seule voix pour booster le secteur privé ivoirien.

Il a fait cette recommandation le 15 février, lors de la traditionnelle présentation de vœux du nouvel an des acteurs de son département, au Musée des civilisations au Plateau. " A l'image d'un patronat fort des grandes entreprises, il faut également un patronat fort et unique des Petites et moyennes entreprises (Pme). C'est à ce prix que vous pourrez véritablement influencer le secteur privé dont vous représentez la majorité ", a dit le ministre aux promoteurs de Pme.

Parlant des réformes de son ministère, il a évoqué celle de l'écosystème des Pme avec la mise en place du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire (Gude-CI). Expliquant ainsi que cet organe vise à la rationalisation des structures publiques, à l'encadrement technique en vue du renforcement de l'offre de service en faveur des entreprises afin d'insuffler un effet de levier sur la croissance économique.

Cependant, déclare le ministre Félix Anoblé, la réussite des reformes dépend indéniablement de la volonté et de la constance des acteurs à qui il a demandé de jouer pleinement leur rôle pour hisser les secteurs des Pme et de l'artisanat sur le piédestal de l'excellence.

Par ailleurs, il a exhorté ses collaborateurs à accentuer leur force sur l'essentiel, à œuvrer à la mise en œuvre de la politique nationale de la promotion des Pme, conformément à l'engagement et à la volonté du gouvernement afin de faire de ces secteurs un levier de création de richesses et d'emplois décents et durables.

Le ministre en charge de la Promotion des Pme, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a invité les structures sous tutelle et les agents de son département à œuvrer avec abnégation et acharnement au travail pour atteindre les objectifs consignés dans les différents Programmes Nationaux de développement et la stratégie Côte d'Ivoire 2030.

A en croire le ministre, les doléances émises ont été prises en compte. Il a rassuré quant à l'organisation des états généraux de l'artisanat. " Je puis vous assurer que nous y travaillons afin qu'ils se tiennent dans les plus brefs délais ", a-t-il affirmé.

Au nom du personnel, Irié Alexis a souhaité les vœux au représentant du gouvernement. Avant de réitérer l'engagement du personnel à l'accompagner pour la réussite de la mission que lui a confiée le Chef de l'Etat. Il a également salué le leadership du ministre.

En outre, il a énuméré quelques actions du ministère. En ce qui concerne l'artisanat, un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation de sites dédiés dont les travaux verront bientôt le jour, d'un cout global de plus de 80 milliards de FCfa.

Le représentant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Ouattara Abdoulaye, a salué le ministre pour son intérêt à l'endroit de son institution. Il a surtout sollicité l'appui du ministère pour la réalisation des états généraux. Il a témoigné son satisfecit concernant les avancées observées citant à titre d'exemple, la mise en place d'un fonds d'aide et de soutien aux entreprises artisanales et Pme durant la pandémie de la Covid-19, la tenue de la 4e édition du Marché ivoirien de l'artisanat(Miva), etc.

Quant au président de la confédération patronale unique des Pme de Côte d'Ivoire, Moussa Elias Farakham, il a remercié le gouvernent pour les actions en faveur des Pme. Il a noté que l'exhortation du Président Alassane Ouattara lors de la présentation des vœux est perçue par sa structure comme une invitation à la prise de responsabilité et à l'engagement.

Appelant lui aussi les différentes faitières à l'unité. S'adressant au ministre, il lui a demandé de toujours rester " cet arbitre serein et imperturbable ".

Notons que plusieurs structures sous tutelle ont pris part à cette cérémonie entre autres, l'inspection générale et la direction des services rattachés, les directions centrales du ministère, les lauréats de la 4e édition du Miva, etc.