Gabon: Musée éphémère de la mode "ICONIQUE"

Dans le cadre du deuxième épisode du focus mode 2022, l'Institut français du Gabon (IFG) accueille du 18 au 26 février le Musée éphémère de la mode iconique initié par le styliste-créateur Sun Alejandro.

De nationalité rwandaise et ayant évolué au Gabon, Sun Alejandro de son vrai nom Girinshuti Aimé Simon est un styliste accompli, qui depuis plusieurs années brille tant par son savoir-faire que par son originalité, qui lui ont valu deux nominations aux Awards de la mode Gabonaise. En 2016, en tant que meilleur jeune styliste de l'année et en 2018 en tant que meilleur styliste de l'année.

C'est fort de ces expériences que le jeune styliste désire retracer et partager son parcours professionnel et son implication vers une approche de la mode plus responsable à travers le premier Musée Éphémère de la mode de Libreville dénommé ICONIQUE dont le format est inspiré du "Metropolitan Museum of Art" de New York.

Durant toute la période de l'exposition, seront présentées des créations (vêtements, accessoires et costumes) de manière dynamique à travers une mise en scène et un décor personnalisés, créés spécialement pour l'occasion. Un espace "Green Carpet" (mur vert) permettra au public de prendre des photos et d' immortaliser cet événement tout en soutenant l'écologie.

Trois temps forts à retenir : Service communication & relations presse