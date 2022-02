Cote d'Ivoire: Bouna - Nialé Kaba soulage 200 veuves

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba a reçu 200 femmes vulnérables et veuves, le lundi 14 février 2022, à son domicile, à Bouna. Elle a fait don de vivres composé essentiellement de riz (cinq tonnes) et la somme de 2 millions de francs Cfa à plus de deux cents femmes issues des couches les plus défavorisées de Bouna.

Cet élan de solidarité et de compassion à l'égard de ces femmes est la manifestation de l'amour et de l'intérêt que la ministre leur consacre dans son programme de cohésion sociale et de fraternité dans la région.

En retour de cet acte d'humanisme de très grande portée, les bénéficiaires, par la voix des porte-paroles, ont remercié leur bienfaitrice pour son engagement, au quotidien, en faveur des couches vulnérables et défavorisées.

Les femmes considèrent Nialé Kaba, par ses multiples actions de développement et actions sociales dans la région, comme une envoyée de Dieu venue soulager les populations. Elles ont par la suite fait des bénédictions et des prières de protection afin que leur bienfaitrice trouve la force et les moyens nécessaires de les soutenir davantage.

La ministre du Plan et du Développement s'est réjouie de ce que son modeste geste puisse soulager ces femmes pour qui elle a un profond respect et une considération inouïe.

Elle n'a pas manqué de les féliciter pour leur bravoure et leur force, tout en les encourageant à défendre ses valeurs qu'elles incarnent. La "princesse" du Boukani a rassuré ses hôtes de son entière disponibilité à demeurer auprès d'elles pour leur apporter son soutien.

La ministre en a profité pour honorer une promesse faite lors de l'enregistrement de l'émission satirique de la Rti " Bonjour Tour 2022 ", à Bouna.

Ainsi, Chantal Kambiré a reçu, comme promis, la somme de 350 000 FCfa pour débuter son activité de vente de friperies. Cette cérémonie de don s'est déroulée en présence du Préfet de région, Kpan Droh Joseph et du maire de Doropo, Siaka Ouattara.