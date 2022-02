Afrique: Rentrée syndicale du Syninfci - Les membres invités au dialogue social

Le Syndicat national des informaticiens du secteur public de Côte d'Ivoire (Syninfci) a effectué, hier, à la rotonde de la cité financière, à Abidjan-Plateau, sa rentrée syndicale.

L'inspecteur général de la Fonction publique, le Pr Traoré Flavien, représentant la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, a invité les membres du Syninfci au dialogue social qui assure la paix sociale.

" Le faisant, le Syninfci sera en parfaite harmonie avec la vision de Madame la ministre Anne Désirée Ouloto qui, début de sa prise de service, a ouvert ses bras à toutes les organisations syndicales sans exception ", a déclaré le Pr Traoré Flavien.

Selon lui, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a toujours fait du dialogue social une priorité. C'est pourquoi en 2016 un Comité de dialogue dont il assure la présidence a été mis en place à la Fonction publique. " Ce comité, comme on a pu le constater, rencontre régulièrement les organisations syndicales afin de garantir une paix sociale nécessaire au développement ", a poursuivi l'émissaire du gouvernement.

En outre, ce comité a contribué à la signature du protocole d'accord portant revendication et de celui portant trêve sociale le 17 août 2017 en présence de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. " Ces accords ont scellé un partenariat gagnant-gagnant entre l'Etat et les syndicats, assurant ainsi aux populations une paix sociale qui dure près de cinq ans. C'est le lieu de saluer les organisations syndicales pour leur grande hauteur de vue et aussi au gouvernement pour son management participatif ", a conclu le Pr Traoré Flavien.

Le secrétaire général du Syninfci, Koudou Edi Salomon, a, pour sa part, déploré le fait que les informaticiens ne soient pas associés à la prise de certaines mesures qui, pourtant, relèvent de leur ressort. " Comment l'Etat peut-il vouloir la modernisation de notre administration qui passe obligatoirement par la transformation numérique de celle-ci sans associer les informaticiens que nous sommes ? ", s'est-il interrogé.

Toutefois, il salue les efforts du ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Félix Adom, qui a réussi l'exploit de faire adopter huit décrets importants en décembre 2021, dont celui qui fait obligation de créer des Directions du système d'information (Dsi) dans tous les ministères. Il invite par ailleurs, le ministre a demandé que le principe de la présence d'une Dsi soit étendue aux grandes administrations centrales : impôts, douanes, trésor, direction générale du budget et surtout la direction générale du portefeuille de l'Etat.

" Les informaticiens font partie de la solution à la modernisation de notre administration. Car ce sont eux qui sont en charge de conduire les projets visant la transformation numérique de notre administration et donc de notre pays ", dit-il.

Koudou Edi Salomon félicite le Président de la République, Alassane Ouattara, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a véritablement décidé de faire de notre pays une nation moderne et fonctionnant avec des meilleurs outils techniques et technologiques.

A l'en croire, la volonté du Chef de l'Etat de vouloir ériger une administration performante travaillant avec des principes de bonne gouvernance a donc plusieurs fois été exprimée. Il invite ses syndiqués à la mobilisation en utilisant tous les canaux dont ils disposent pour faire entendre leur voix. Qui ne vise pas qu'améliorer leur condition de vie et de travail, mais ambitionne également d'aider le pays à réfléchir et à franchir le pas nécessaire à l'avènement d'une vraie société de l'information respectueuse des libertés individuelles et facilitant la vie des populations.

Les centrales syndicales Unatrci et Ifci ont pris part à cette rencontre. Le thème de cette rentrée syndicale est : " Le Syninfci au cœur de l'avènement d'une administration numérique ".