Cote d'Ivoire: Possibles lois européennes contre le cacao ivoirien - Ce qui irrite Ouattara...

L'agacement du Président de la République, Alassane Ouattara, relativement à la volonté des députés européens prendre des mesures successibles de compliquer l'accès du cacao ivoirien au marché de l'Union européenne suscite beaucoup de salives et d'encres.

Dans l'interview accordée le 16 février à RFI et France 24, le Chef de l'Exécutif ivoirien s'est prononcé contre les députés européens qui souhaitent voter une loi contre les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tel le cacao. Cela peut se comprendre dans la mesure où il a consacré d'importantes ressources la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, dès son accession à la magistrature suprême.

On se souvient que l'une des dernières grandes communications sur la question s'est fait à l'occasion de la 25ème édition du salon du chocolat de Paris, où la Première dame, Dominique Ouattara, a présenté le 29 octobre 2019 les actions du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.

" À titre personnel, avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants et éliminer ce fléau de notre Pays ", avait souligné Dominique Ouattara.

Au nombre des initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour éradiquer le fléau, la Première dame a évoqué les vastes campagnes de sensibilisation auprès des familles et des communautés productrices de cacao, la construction de nombreuses écoles à proximité des plantations, l'amélioration des revenus des planteurs et l'adoption du nouveau code forestier.

Toutes ces actions, selon elle, ont permis d'améliorer considérablement le taux de scolarisation en milieu rural qui est passé de 59 %en 2008 à plus de 90% en 2019.

Un peu plus tôt, le 18 septembre, e Sidi Tiémoko Touré, alors porte-parole du gouvernement avait indiqué que coût de la mise en œuvre du Le Plan d'Action National 2019-2021 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a globalement été estimé à 76 milliards de francs CFA ".

L'objectif étant notamment l'amélioration de l'accès des enfants aux services sociaux de base, la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés.

Une stratégie nationale de l'agroforesterie en cours d'exécution

La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie de restauration et de protection du couvert forestier estimée à 616 milliards de Fcfa et qui prévoit le reboisement de 2 944 628 ha entre 2021 et 2030 (2 117 918 ha de forêts classées et 826 710 ha dans le domaine rural) et de 1 683 486 entre 2031 et 2045 (1 053 000 ha de forêts classées et 630 486 ha dans le domaine rural).

Ce financement est reparti entre des interventions du secteur public à a hauteur de 24 %, 33 % pour le secteur privé et 43 % sous forme de partenariats public-privé. (https://www.eauxetforets.gouv.ci/sites/default/files/communique/strat_nationale_de_preservation_0.pdf)