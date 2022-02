Tunisie: L'EST, depuis hier à Alger - Prendre le large...

Contrairement à leur hôte qui a seulement un point à son compteur, les " Sang et Or " ont l'avantage d'avoir entamé la phase de groupes par une victoire les plaçant à la tête du Groupe C. Un leadership que les hommes de Radhi Jaïdi chercheront à conserver demain soir. Une victoire leur permettra de prendre déjà le large. Un match nul leur suffit pour conserver leur leadership.

A l'instar des deux autres clubs tunisiens, l'ESS et le CSS, également engagés dans les compétitions continentales interclubs, l'EST ne retrouvera pas aussitôt le championnat national même s'il reprend ce week-end. C'est que, demain, les " Sang et Or " seront les hôtes des Algérois de Belouizdad pour une soirée footballistique qui s'annonce chaude. Il s'agit d'abord d'un derby maghrébin. Et les derbys maghrébins, qu'ils opposent sélections ou clubs, sont toujours intéressants à suivre car, souvent, le spectacle est assuré. Il y a aussi le contexte, la phase de groupes de la Ligue des champions, dont la 2e journée oppose demain soir, à partir de 20h00, les leaders des championnats de Tunisie et d'Algérie. Une confrontation qui oppose aussi le leader du Groupe C, l'Espérance de Tunis, à son hôte le CR Belouizdad. Un hôte qui occupe provisoirement le rang de dauphin, qu'il partage d'ailleurs avec l'ESS.

Pour les Algérois de Belouizdad, cette deuxième sortie en phase de groupes est l'occasion à jamais de s'accaparer le fauteuil de leader. C'est dire la difficulté de la tâche des hommes de Radhi Jaïdi, handicapés par le manque de compétition par rapport à leur hôte.

Le match à ne surtout pas rater

En technicien averti, Radhi Jaïdi sait mieux que quiconque que l'explication de demain soir est le match à ne surtout pas rater dans cette phase de groupes. Une victoire permettrait à l'EST non seulement de préserver son leadership, mais aussi de prendre le large par rapport à ses trois concurrents du Groupe C. Un match nul suffirait pour que les " Sang et Or " conservent leur leadership, mais ils risquent de le partager avec les Etoilés au cas où ces derniers gagneraient en déplacement à Francistown.

S'ils ont un ascendant psychologique pour s'être déplacés à Alger en restant sur une victoire, les " Sang et Or " sont désavantagés par le manque de compétition par rapport à leurs hôtes. Un désavantage que le staff technique a cherché à atténuer en multipliant les sorties amicales. Rien que dimanche dernier, l'EST a donné la réplique à l'AS Réjiche.

Certes, grâce à ces sorties amicales, des joueurs comme Chaâlali, Rached Arfaoui ou encore Farouk Mimouni sont suffisamment compétitifs pour prêter main-forte à leurs coéquipiers. Toutefois, les principaux artisans de la victoire devant le Galaxy FC préserveront leurs rangs de titulaires, notamment Kingsley Eduwo et Mohamed Ali Ben Romdhane.

Pour rappel, l'EST est depuis hier, à Alger, qu'elle a rejoint à bord d'un avion spécial.