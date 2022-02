Afrique: Al-Sissi prend part au 6e sommet de l'Union Européenne-Union Afrique (UE-UA)

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'envole aujourd'hui mardi pour Bruxelles afin de prendre part au 6e sommet de l'Union Européenne-Union Afrique (UE-UA), prévu les 17 et 18 février courant au siège de l'UE, a déclaré le porte-parole de la présidence de la république, Bassam Radi.

Le sommet UE-UA qui a pour thème cette année "l'Afrique et l'Europe : une vision commune de la collaboration entre les deux continents d'ici 2030", a tenu ses premières séances au Caire en 2 000 où les mécanismes du partenariat entre les deux côtés, ont été mis en place via "le plan d'action du Caire", a fait savoir M. Radi tout en soulignant que le côté européen constitue un des importants partenaires internationaux, avec lesquels, l'UA tient de raffermir les relations surtout en matière de développement, de maintien de la paix et la sécurité internationales en sus des concertations continues entre les deux bords sur les moyens de relever les défis conjoints.

Le président Al-Sissi, a précisé le porte-parole, compte se concentrer, lors du sommet, sur les divers sujets préoccupant les pays africains surtout ceux liés à la consolidation des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale et doit mettre l'accent sur l'importance de fournir le soutien efficace à ces pays pour atteindre les objectifs de développement durable 2030, de transférer la technologie aux pays en développement, d'y stimuler les investissements étrangers, de les autonomiser pour accroître leur dépendance aux sources d'énergie renouvelable.

Et d'ajouter que le chef de l'Etat doit également passer en revue les préparatifs de l'Egypte pour accueillir la prochaine COP27 en novembre 2022 et parvenir à des résultats équilibrés et applicables, l'importance de cristalliser une vision conjointe afin de soutenir l'Afrique dans la pandémie du coronavirus et de faciliter l'accès et la distribution équitables des diverses technologies liées à cette pandémie surtout la production de vaccins.