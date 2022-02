Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - " Ziana " d'Angelou Chevauchet

Angelou Chevauchet est incontestablement l'une des voix irrésistibles de la musique congolaise. Pour s'en convaincre, il faut écouter " Ziana ", son plus grand succès.

"Ziana" est le titre phare du long play gravé et pressé à l'IAD (Industrie africaine du disque), en 1987. Indexé IAD/S 084, cet album compte quatre titres dont trois d'Angelou Chévauchet et un de Pizo. Sur la pochette, il est mentionné : "Angelou Chevauchet le yaya et son orchestre Viva Chawa Star". La conception de cette pochette et la direction artistique de ce 33 tours sont les œuvres de Luc Russel Ntsongola. De son côté, Chairman Jacques Koyo, alors imprésario de cet orchestre, assura la promotion de cet album. Une promotion réussie au regard de la gloire dont a été couronnée cet opus mixé par Martin Bakala.

Les paroles de cette œuvre musicale sont celles d'une jeune fille dont l'élu de son cœur, le nommé Ziana, se trouve en Europe. Dans ses propos, elle le supplie de rentrer à Brazzaville afin de faire taire toutes les critiques des jaloux et de bien organiser leur union, car cela fait déjà sept ans qu'elle attend son retour. " Ziana papa fioti zonga eh eh, Ziana papa, to bongisa libala na biso ", que l'on peut comprendre par : " Ziana, mon petit papa, reviens, Ziana papa, qu'on organise notre mariage ". En outre, la jeune fille donnera des consignes à Ziana, concernant sa manière de s'habiller et la chaussure qu'il devrait mettre le jour de son retour. Le succès de ce morceau a fait naître un néologisme dans le langage congolais. En effet, ceux qui reviennent de l'Europe sont depuis lors affublés du nom de " Ziana ".

Ici, la guitare solo exécutée par Ben Kulu, la rythmique de Moutsinga Didieza, la basse de Mboungou Raffet, la batterie de Wouedika Djo Loubet, la Tumba de Ricky Siméon, l'instrument traditionnel appelé " lokolé ", assuré par Angelou Chevauchet, s'accordent pour produire une mélodie envoûtante et dansante. Le lead vocal est effectué par Angelou Chevauchet soutenu au chant par Willy, Pizo et Beladi. " Ziana " a fait l'objet d'une reprise par l'artiste Défao bien avant sa mort.

Originaire de la Republique du Congo, Angelou Chevauchet a commencé sa carrière avec le groupe Bawadié Mélodia à Dolisie. Puis, il a crée avec le guitariste Wantondo S.O.S l'ensemble musical Chawa Atomic à Pointe-Noire. Quelque temps après, il s'accorda avec Sosthène Didiéza, guitariste de Viva Star, pour fusionner leurs deux groupes en Viva Chawa Stars. En 1987, il remporte le prix de meilleur jeune chanteur, organisé par le groupe Kassav. Il fera son entrée dans l'orchestre Kamikaze de Youlou Mabiala. Aujourd'hui avec Filao, le groupe de musique afro-antillais qu'il a fondé, il parcourt le monde.