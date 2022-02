Congo-Brazzaville: Dellaise Dzouolo dévoile son " Charme fatal "

interview

Entre fiction et réalité, le premier roman de Dellaise Dzouolo est un tableau qui dépeint une société bâtie sur des principes religieuse et traditionnelle. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C) : Vous venez de publier, dans les éditions Front Littéraire, votre premier roman d'enquête policière intitulé "Charme fatal". Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce livre ?

Dellaise Dzouolo (D.D) : Dans ce premier roman, j'avais envie de raconter une histoire haletante, à partir des processus fondamentaux qui sous-tendent notre société, à savoir la tradition et la religion. Je voulais également créer une fresque qui montre la possibilité pour chacun de se libérer de ses déterminismes et obsessions, à travers le caractère de "Jeanne". C'est elle qui nous prouve que nous pouvons toujours nous dépasser et transcender notre condition et notre univers mental.

L.D.B.C : " Jeanne " est le nom d'un des personnages du roman. Il convient de souligner que votre grand-mère, paix à son âme, s'appelait aussi Jeanne, est-ce un moyen pour vous de lui rendre hommage ?

D.D: Vous avez bien mené votre enquête. Dès les prémices de l'écriture de "Charme fatal", je savais que le personnage principal se nommerait Jeanne, comme ma grand-mère. Vous avez raison, en effet, je souhaite lui rendre hommage. Je suis admiratif de son courage et de ses engagements. C'était une Gaulliste, disciple de Marien Ngouabi. Elle aimait se souvenir d'avoir assisté à l'une des assemblées générales, marquant une première étape vers l'émancipation des colonies, qui se tenait à Brazzaville, alors capitale de la France libre. Au fur et à mesure que ce premier roman émergea en tant qu'œuvre féministe et laïque, l'usage de ce nom cher à mon cœur et " symbole de libération" devint manifeste.

L.D.B.C : Dans vos notes vous dites " ...parler de soi et rester intéressant pour un premier roman est un défi hors de portée pour un débutant ", pourquoi cela est-il un défi ? Pensez-vous pouvoir le relever un jour ou pas ?

D.D: Je n'ai pas toujours écrit. Mais l'écriture libère. J'ai traversé des moments dans ma vie où cela m'a soutenu et permis de tenir. Mais "Charme fatal" n'a rien à voir avec l'écriture telle que je l'ai pratiquée jusque-là, tout simplement parce que je me suis mis à écrire pour un lecteur. Je me suis progressivement décorporé pour me mettre à sa place, voir et lire les choses au travers de ses yeux. Mais loin de trahir ce que j'avais en moi, ce type d'écriture m'a permis d'explorer et de retranscrire ce " moi intérieur " qui me travaille depuis toujours. C'est là aussi une transcendance de ma condition et le type de défi que je dois relever...

L.D.B.C : Peut-on donc déduire que la liberté est pour vous le fait de pouvoir écrire et libérer la pensée ?

D.D: L'écriture véritable ne peut être qu'un cri poussé en direction de la liberté, elle ne peut que nous libérer. C'est un centre de ma vie qui m'a permis de me découvrir et d'assurer mon épanouissement personnel. C'est ce qui me pousse chaque jour à me lever et à me battre. L'écriture a pour moi tout changé, c'est un mode de vie. Nous avons tous en nous cet élan et ce désir de liberté, qui peut se manifester par d'autres disciplines, mais l'écriture est pour moi un moteur dont je veux désormais faire profiter aussi les autres.

L.D.B.C : Quelles sont vos perspectives ?

D.D: Atteindre le juste équilibre entre dire ce que j'écris et écrire ce que je veux dire. Aller plus loin et faire de cette écriture une expression artistique complète, en collaborant pourquoi pas avec des peintres, des acteurs, des metteurs en scène, et qui sait, peut-être un jour adapter une des saisons de "Charme fatal" au théâtre.