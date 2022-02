Congo-Brazzaville: Développement et paix - Préparation d'un forum mondial sur la fragilité

Le forum se déroulera du 7 au 15 mars, avec pour thème " Le développement et la paix en période d'incertitudes ", en présence de milliers d'acteurs concernés par la problématique. L'objectif est de mobiliser la communauté internationale sur la nécessité d'établir un bilan de son action face aux situations de fragilité, de conflit et de violence au cours des dix dernières années.

Les décideurs publics et autres professionnels de l'humanitaire, du développement, de la paix et de la sécurité, ainsi que les chercheurs et représentants du secteur privé et de la société civile vont réfléchir, pendant huit jours, sur la manière d'améliorer les interventions de développement dans les environnements fragiles, avec le souci de favoriser la paix et la stabilité. En effet, avec la crise sanitaire et la montée du conflit, le monde traverse une période très difficile et les économies les plus fragiles en sont les premières victimes.

Comme le rappelle la Banque mondiale (BM), le dernier forum datant de 2020 s'était tenu au cours d'une année dominée par la pandémie de covid-19. Certes, le virus est toujours bien présent, mais le monde reste marqué actuellement par les risques de fragilité et de conflit qui n'épargnent pas les pays à revenu intermédiaire. Inquiète, la BM renseigne que la production des pays fragiles et touchés par un conflit devrait baisser de 7,5 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Ce chiffre est en deçà des perspectives de croissance pour l'ensemble des pays émergents et en développement. Outre le spectre de la violence et les déplacements forcés, il faut craindre le plus une recrudescence de l'insécurité alimentaire, de l'extrême pauvreté, des pertes de capital humain et du manque d'opportunités.

Pour la BM, un tel contexte ne peut conduire qu'à une suspension du soutien apporté aux pays en situation de crise politique majeure. L'enjeu est très important, avec le retour en force du phénomène des coups d'État en Afrique. L'institution financière internationale ne sera plus en mesure d'apporter une solution viable.

Pour renverser la vapeur, les pistes de solution les plus crédibles vont provenir de ce prochain forum sur la fragilité 2022. " Un rendez-vous qui offrira à la communauté mondiale l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons aider ceux qui sont les plus durement touchés par cette convergence de crises ", fait-on savoir. En substance, il est bien question d'adapter la réponse mondiale aux évolutions nombreuses de la conjoncture internationale.