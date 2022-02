Congo-Brazzaville: Journée mondiale du scoutisme - Une école de la vie...

Selon John Dewey, pédagogue anglais, " L'éducation assure le progrès social. Elle est, non pas une préparation à la vie, elle est la vie même ". Célébré le 22 février de chaque année, le scoutisme se présente comme une école de la vie, un véritable atout, pour une jeunesse désabusée...

Le scoutisme trouve son origine en 1907, au cours d'un camp organisé par Lord Baden-Powell, ancien militaire anglais, distingué par des actions communautaires au sein de l'armée anglaise engagée dans différents pays du monde.

Jeune élève, Baden a du mal à s'intégrer au système scolaire classique et passe ses journées à faire l'école buissonnière au sens littéral en se réfugiant dans le bois derrière son école, où il développe son sens de l'observation qui le servira plus tard dans sa vie.

Le cumul et la diversité des expériences vécues, particulièrement l'apport des éclaireurs de la population autochtone d'Afrique du Sud, pour lesquels Baden voue une véritable admiration et auprès desquels il perfectionne sa technique, formera la matière première de son engagement auprès des jeunes.

Au soir de sa vie, Baden, entouré de son épouse Olave et de sa sœur Agnès, ressent le besoin de formaliser ses acquisitions pour les transmettre à des jeunes gens dans un groupe indépendant. Ainsi naît le scoutisme.

En 2022, plus d'un siècle après sa fondation, le scoutisme compte plus de 40 millions de membres répartis dans 217 pays différents dont le Congo-Brazzaville. Il est ouvert aux jeunes enfants et adolescents, filles et garçons de milieux et d'obédiences confondus, unis par des valeurs humaines et altruistes.

Dans un pays sévèrement frappé par des phénomènes qui ne sont plus seulement de l'ordre de la délinquance juvénile mais de véritables crimes condamnables par la loi qui ne sait pas toujours quelle posture adopter vis-à-vis de ces jeunes, dans un pays où même la religion n'atteint plus le cœur de ces mêmes jeunes en quête d'identité et de sens, le scoutisme se présente alors comme une école de la vie non pas pour y recevoir une formation formelle mais y apprendre la vie même, en affinant le rapport à soi-même, aux autres et à la nature...

Santé, sens du concret, personnalité, service et sens de Dieu sont les buts poursuivis par chaque membre de ce mouvement qui se veut être un véritable partenaire social pour les Etats.