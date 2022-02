Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Marry me " de Kat Coiro

Prélude à la célébration de la Saint-Valentin, " Marry me " a été projeté durant tout le week-end dernier à la salle de cinéma Canal Olympia de Brazzaville. Véritable cocktail romantique, il met en vedette des célébrités comme Jennifer Lopez, Owen Wilson et Maluma.

Fraîchement sorti au cinéma le 11 février dernier, " Marry Me " de la réalisatrice Kat Coiro est l'adaptation à l'écran d'un roman graphique du même nom de Bobby Crosby. Cette nouvelle comédie romantique met des papillons dans le ventre comme certaines de ses grandes sœurs. En effet, avec un scénario au " Coup de foudre à Notting Hill " et un show musical en mode " A Star is born ", la fiction ne s'encombre pas d'ironie piquante et de personnages fantaisistes afin de présenter aux spectateurs une comédie romantique bien policée et haute en couleur.

En bref, ce film est l'histoire d'une vedette de la pop Kat Valdez (Jennifer Lopez) qui songe au pari fou de se marier devant ses fidèles admirateurs. Malheureusement, peu de temps avant la cérémonie, elle apprend les fourberies de son fiancé et s'effondre sur scène. Dans un instant de folie, Kat croise les yeux d'un parfait inconnu dans la foule, Charlie, et l'épouse sur-le-champ... " Marry Me " se veut sans doute une comédie romantique qui puise dans l'histoire des comédies romantiques, tout en y ajoutant sa facette à elle, à travers les thèmes et la musique qu'elle partage. Un scénario atypique dans lequel on retrouve une Jennifer Lopez assez craquante et un Owen Wilson ravissant pour partager leur improbable idylle sentimental qui s'avèrera être une véritable force majeure du destin.

Kat Coiro, la réalisatrice du film pour Universal Pictures, précise par contre à Allo ciné que ce film aborde certes le côté romance, mais il n'en demeure pas moins une comédie musicale. A la différence que " les personnages ne se mettent pas vraiment à chanter. Nous voyons des artistes qui enregistrent et qui évoluent dans leur élément. En général, dans la comédie musicale, les personnages cherchent à exprimer leurs émotions et ils le font en chantant. Dans Marry Me, ils chantent des chansons d'une façon plus conventionnelle. Mais les émotions restent les mêmes : elles ressortent dans ces chansons, et les sentiments ne sont pas uniquement exprimés avec des mots ", souligne-t-elle. Cette semaine encore, le film est disponible en salle.