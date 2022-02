Mali: Mobiliser 686 millions de dollars pour l'aide humanitaire

Les Nations unies et les partenaires humanitaires ont publié le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2022 pour le Mali. Il s'agit de mobiliser 686 millions de dollars pour aider 5,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables. La situation humanitaire du pays est critique cette année.

Le conflit et l'insécurité rendent difficile l'accès des humanitaires aux communautés, alors que le nombre de personnes déplacées internes (PDI) reste encore élevé. Ces personnes ont un faible accès à l'eau potable et aux services sociaux de base. L'insécurité alimentaire est précoce cette année. Plus de 1,8 million de personnes seront concernées durant la période de soudure (juin et août), contre 1,3 million en 2021. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2014.

Pour apporter une réponse aux besoins immédiats des communautés touchées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les Nations unies ont débloqué dix millions de dollars à travers le Fonds central d'intervention d'urgence. " Ensemble, nous devons appuyer la reconstitution des moyens d'existence des populations déplacées et réfugiées, soutenir leur retour sécurisé dans leurs localités d'origine afin de diminuer progressivement leur dépendance à l'assistance humanitaire ", a déclaré le coordonnateur humanitaire pour le Mali, Alain Noudéhou.

" Il est nécessaire de continuer à renforcer les initiatives de solutions durables et assurer une meilleure articulation entre les actions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix en vue de mieux cibler les besoins pour la résilience des communautés dans les zones de conflits ou post-conflits ", a-t-il conclut.

Le ministre malien chargé de l'Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, a salué " l'engagement de tous les partenaires de mise en œuvre qui accèdent aux populations vulnérables dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie ". En 2021, la communauté humanitaire a mobilisé 215 millions sur les 563 millions, soit 38% des fonds recherchés. Le Mali renouvelle l'appel à rehausser le niveau de financements pour mieux soutenir la population et renforcer ses capacités de résilience. Sans un financement urgent et flexible, il y a un fort risque d'aggravation de la situation humanitaire. A titre d'exemple, la prise en charge nutritionnelle de plus de 959 000 enfants dont 247 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et 712 000 enfants (moins de 5 ans) souffrant de malnutrition aiguë modéré, sera interrompue.