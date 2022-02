Congo-Brazzaville: Concours - Deux prix en jeu pour soutenir la photographie documentaire

Le festival ImageSingulières, en partenariat avec le journal d'information Mediapart et l'ETPA, école de photographie et de game design installée à Toulouse, a lancé l'appel à candidatures pour les Prix ISEM de la photographie documentaire. La date limite pour postuler est le 31 mars.

C'est depuis 2018 que les trois institutions, à savoir le festival ImageSingulières, le journal d'information Mediapart et l'ETPA, se sont engagées pour accompagner la photographie documentaire, un genre peu connu du grand public. Selon les organisateurs, " combien de photographes au talent certain, en France ou ailleurs, manquent de moyens pour achever un sujet ? Combien, après quelques mois passés à documenter un sujet, arrêtent ? Parce que leur sujet est plus complexe qu'ils ou elles ne l'avaient envisagé, qu'il demande plus de temps qu'imaginé. Les photographes passent alors à autre chose en espérant trouver une histoire plus rentable, nécessitant parfois moins d'engagement sur fonds propres ".

Ainsi, les Prix ISEM de la photographie documentaire sont une manière de soutenir l'aboutissement et la visibilité de ces projets difficiles. Deux prix sont donc mis en jeu : le grand Prix ISEM et le prix ISEM du jeune photographe. Ouvert aux photographes du monde entier, le premier est une récompense de 8000 euros pour développer et achever un travail documentaire en cours. Ce prix devra être utilisé pour la production du travail récompensé qui fera par la suite l'objet d'une exposition pour l'édition 2023 du festival ImageSingulières.

Le second prix, doté de 2000 euros, est réservé aux photographes de moins de 26 ans résidant sur le sol français. L'annonce des finalistes, les projections des projets finalistes et lauréats ainsi que la remise des Prix auront lieu le 28 mai au Centre photographique documentaire-ImageSingulières à Sète. Les deux lauréats bénéficieront, en outre, de la publication de leurs portfolios sur le site de Mediapart. Pour plus de détails sur le concours, un lien est disponible : http://prixisem.imagesingulieres.com/candidature.php.

Notons que d'après les spécialistes, la photographie documentaire est un courant de la photographie qui se distingue par une approche prônant un effacement du photographe au profit d'une image se voulant réaliste et tendant vers la neutralité. Elle se caractérise par le fait de décrire des situations ou des environnements spécifiques mais aussi des événements de la vie de tous les jours. Elle s'invite donc dans des galeries, des expositions, dans la presse et même des festivals se font l'écho exclusif de la discipline. En général, on attribue la paternité de cette expression à l'historien américain Beaumont Newhall pour la publication de son article " Documentary approach to photography ", en mars 1938, dans la revue Parnassus.