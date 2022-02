Afrique: Super league africaine - Le projet de création prend forme

Lors d'une conférence de presse au terme de la 33e Coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulée au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé la détermination de la structure qu'il dirige de lancer la Super league africaine.

Après avoir échangé avec les présidents de plusieurs clubs du continent, le Sud- Africain a expliqué les modalités d'exécution de la Super league africaine. Cette compétition mettra aux prises vingt-quatre équipes. Selon Patrice Motsepe, elle permettrait non seulement de mettre en valeur les efforts consentis par la CAF depuis plusieurs années, mais aussi de dévoiler les ambitions futures de l'instance panafricaine.

Patrice Motsepe veut que la Super league africaine puisse rivaliser avec les meilleurs tournois du monde, en termes de qualité de football, de moyens, d'infrastructures, de stades, d'arbitres et autres. Pour ce faire, il faut sans nul doute un soutien et un sponsoring conséquent.

Message bien reçu puisque la présidente de l'AS Vita Club, l'un des plus grands clubs de la République démocratique du Congo, Bestine Kazadi, a déclaré: " C'est une nouvelle ère pour nous, une nouvelle façon de penser et de travailler ensemble. La Super League africaine va nous donner une grande ambition, celle d'ouvrir l'Afrique au monde, et de développer le football africain au niveau mondial ".

Contrairement à la version européenne de la compétition qui peine à faire l'unanimité, les dirigeants du football africain, presque tous, parlent le même langage et attendent impatiemment le lancement de la Super league.

La Fédération internationale de football association (Fifa) a donné aussi son aval et souhaite le meilleur pour l'évolution et la réalisation des bonnes initiatives concernant le football africain. " La Fifa fait partie de l'Afrique, il est donc évident que le président et l'administration de la Fifa soient présents pour donner notre soutien, notre appui à ce projet de Super league africaine. On est là pour soutenir le développement des clubs en Afrique ", avait signifié le président de la Fifa, Gianni Infantino.

A en croire les estimations de la CAF, la Super league sera lancée en septembre 2023 et regroupera vingt-quatre équipes en trois zones de huit équipes chacune. Les matches se dérouleront en aller-retour. Ainsi, il y aura la zone d'Afrique du nord, d'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale puis d'Afrique du sud et de l'Afrique de l'est. Chaque équipe disputera quatorze matches et les cinq premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur 6e des trois groupes seront qualifiés pour les huitièmes de finale qui seront constitués de seize clubs ainsi de suite.

Le nouveau venu avalera-t-il les anciens ?

Selon le site Filgoal, La Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération seront annulées et remplacées par la Super league et un autre tournoi intitulé la Coupe des champions d'Afrique.

La même source ajoute que Patrice Motsepe a déjà commencé à négocier les droits de sponsoring de la Super ligue. L'objectif est de maximiser les profits et d'atteindre des récompenses financières de plus de vingt millions de dollars.

Les deux compétitions interclubs africains seraient, à cet effet, remplacées par la Super league et la Coupe d'Afrique des champions. Si les détails de cette dernière compétition n'ont pas encore été communiqués, l'instance footballistique entend lancer la Super league à compter de septembre 2023.

Notons que les vingt-quatre équipes seront choisies sur la base de leurs résultats africains durant les cinq dernières années. La Super league CAF sera ainsi constituée des vingt-quatre meilleurs clubs africains du moment. Une discrimination ? En tout cas, plusieurs voix se lèvent sur les conditions de sélection. L'Afrique centrale sera surement le grand perdant puisque ses représentants ne font pas trop de bonnes prestations lors des compétitions interclubs de la CAF.

Top 24 des meilleurs clubs du continent (CAF, février 2022)

1) Al Ahly (Egypte)

2) El Zamalek (Egypte)

3) Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud)

4) TP Mazembe (RDC)

5) Esperance de Tunis (Tunisie)

6) Wydad Casablanca (Maroc)

7) Vita Club (RDC)

8) CR Belouizdad (Algérie)

9) Al Hilal Omdurman (Soudan)

10) Raja Casablanca Athletic (Maroc)

11) Primeiro de Agosto (Angola)

12) Etoile du Sahel (Tunisie)

13) Dynamos (Zimbabwe)

14) Al-Merreikh (Soudan)

15) CS Sfaxien (Tunisie)

16) Stade Malien Bamako (Mali)

17) ES Sétif (Algérie)

18) Pyramids FC (Egypte)

19) Coton Sport (Cameroun)

20) Djoliba AC (Mali)

21) Orlando Pirates (Afrique du Sud)

22) ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

23) Atletico Petro Luanda (Angola)

24) Horoya (Guinée)