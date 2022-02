Congo-Brazzaville: Bourse Rotary pour la paix pour les étudiants internationaux

Le Centre du Rotary pour la paix octroie cent trente bourses entièrement financées. Les bourses de la paix couvrent les frais de scolarité, d'hébergement et de pension, le transport aller-retour ainsi que les frais de stage et d'études sur le terrain. Il y a cinquante bourses pour des études de master et quatre-vingts pour des études de certificat de développement professionnel.

À propos des bourses Rotary

Date limite : 15 mai 2022

Niveau : master, certificat de développement professionnel.

Financement : entièrement financé.

Ouvert à : toutes les nationalités.

Pays d'accueil : Etats-Unis, Japon, Angleterre, Australie, Suède.

Avantages et montant des bourses du Rotary

Le Centre du Rotary pour la paix octroie cent trente bourses entièrement financées. Les bourses de la paix couvrent les frais de scolarité, d'hébergement et de pension, le transport aller-retour et les frais de stage et d'études sur le terrain.

Il y a cinquante bourses pour des études de master et quatre-vingts pour des études de certificat de développement professionnel.

Éligibilité aux bourses Rotary pour la paix

Le candidat idéal pour les bourses des Centres du Rotary pour la paix, quelle que soit sa nationalité, doit avoir :

Solides sur le plan académique.

Titulaire d'une licence dans un domaine connexe.

Maîtriser l'anglais (la preuve de la maîtrise de l'anglais n'est pas obligatoire).

A une expérience professionnelle dans le domaine de la paix et du développement.

Démontrer un engagement en faveur de la paix et de la résolution des conflits.

Capable d'entreprendre des lectures et des recherches approfondies.

Capacité à participer activement à une cohorte diversifiée d'étudiants.

Le programme recherche des candidats en début de carrière. Après le programme, les candidats doivent être prêts à partager leur travail et leur expérience, en restant en contact avec les boursiers de la paix de leur région et en maintenant des liens étroits avec les membres du Rotary.

Comment postuler aux bourses rotary pour la paix ?

Pour postuler aux bourses des Centres du Rotary pour la paix, suivez les étapes suivantes afin que votre candidature soit considérée.

Examinez votre éligibilité.

Faites des recherches sur le programme d'études et les programmes de chacun des Centres du Rotary pour la paix. Il vous sera demandé de classer deux centres que vous préférez pour le programme de master et jusqu'à deux centres pour le programme de certificat si vous répondez aux critères d'éligibilité des deux programmes.

S'engager avec le Rotary. Utilisez l'outil de recherche de club pour trouver le Rotary club le plus proche de chez vous. Se connecter à un club est un excellent moyen de découvrir le travail du Rotary dans votre collectivité et dans le monde. Une recommandation de club est facultative, mais fortement recommandée dans le cadre de votre candidature.

Soumettez votre candidature avant le 15 mai. Les candidatures doivent être accompagnées d'un CV, de recommandations.

Académiques et/ou professionnelles, d'essais, de relevés de notes, d'un plan d'impact social (certificat uniquement) et de résultats d'examens (master uniquement). Tous les documents doivent être rédigés en anglais.

Faites-vous avaliser. Début juin, si votre candidature répond aux critères de qualification et d'éligibilité, elle sera automatiquement confiée à un responsable du Rotary formé à cet effet. Ce dernier vous contactera pour fixer un entretien dans le courant du mois de juin. À l'issue de l'entretien, l'agent du Rotary soumettra une décision de validation de votre demande avant le 1ᵉʳ juillet.

Attendez les résultats de la sélection. Des notifications par e-mail seront envoyées en novembre. Si vous êtes sélectionné pour une bourse, on vous dira dans quel Centre de la paix vous étudierez.

Faites une demande d'admission (en master seulement) à l'université où se trouve votre Centre de paix. Le fait d'être sélectionné pour la bourse ne signifie pas que vous avez été admis à l'université. Les candidats ont jusqu'au 15 mai 2022 pour soumettre leur candidature au programme des Centres du Rotary pour la paix.