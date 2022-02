Afrique: Women digital week - La montée en expertise des femmes au cœur de la formation

La deuxième édition de la " Women digital week ", prévue du 14 au 19 mars prochain, tiendra une série d'activités dans le but de consolider les connaissances des femmes sur le numérique. Ce programme de renforcement des capacités sera organisé par Congo web agency et Africa digital academy, deux plateformes que dirige la Congolaise Kriss Brochec.

Cette deuxième édition, placée sur le thème " Grand programme d'activités de renforcement des compétences numériques de la femme congolaise " et le sous-thème " Pour une femme congolaise épanouie, en phase avec son temps !!! ", s'emploie à soutenir l'égalité d'accès aux technologies numériques, afin de préparer les femmes aux débouchés offerts par le monde du numérique.

" Les compétences numériques ne sont plus optionnelles, elles sont maintenant obligatoires car nous vivons à l'ère du digital, renforcer les compétences numériques des femmes permettra d'avoir une meilleure inclusion, autonomisation et représentation des femmes dans la société congolaise", déclarent les organisateurs.

Au programme : création de site internet, marketing digital, les fondamentaux des métiers de webmaster et community manager, la cybersécurité et le web. L'accent sera aussi mis sur des outils comme WordPress, Instagram, Tik Tok ou Canva.

Encourager l'utilisation du numérique par les femmes

Par l'entremise de cette formation à travers l'organisation de cette manifestation, la promotrice de l'événement, Kriss Brochec Aka, ambitionne d'encourager l'utilisation du numérique par les femmes pour apprendre, entreprendre et encourager la montée en expertise des femmes en débattant et en échangeant sur les évolutions et innovations technologiques.

La "Woman digital week" sera composée d'un digital Bootcamp, une formation intensive et continue qui permettra aux femmes d'apprendre les fondamentaux de divers métiers du digital. En format afterwork, des ateliers qui seront organisés aborderont des questions pratiques sur différentes thématiques telles que la carence de femmes dans la cybersécurité ou la montée en puissance du Web. L'événement sera clôturé par un forum avec des conférences, panels, retour d'expérience et certification des personnes ayant participé au Bootcamp.

Initié en 2019 à Cotonou, au Bénin, par deux entrepreneures africaines travaillant dans le secteur du digital, Kriss Brochec d'origine congolaise et Daphné Niwadju venant du Bénin, la "Women digital week" offre aux femmes la possibilité de comprendre le nouveau monde dans lequel on vit et pouvoir en tirer avantage pour créer, développer ou consolider une activité économique ou tout simplement positionner sa carrière.

Lien vers le formulaire d'inscription : https://bit.ly/3gHsoEK