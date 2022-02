Afrique: Les Forces loyalistes réaffirment leur fidélité au Chef de l'Etat

Les officiers supérieurs et subalternes des Forces de défense et de sécurité de la République Démocratique du Congo, se sont retrouvés hier jeudi 17 février au Palais de la Nation autour du Commandant suprême des Forces armées, de la Police nationale et du Service National pour une cérémonie d'échange des vœux du nouvel an 2022. Mieux vaut tard que jamais, dit-on.

L'occasion faisant le larron, la rencontre entre les galonnés des FARDC (Forces armées de la République Démocratique du Congo) et de la Police nationale avec le Chef de l'Etat s'est pratiquement transformée en causerie morale. Le contexte sécuritaire du moment expliquerait peut-être ce fait.

Dans son bref message de circonstance aux hommes et femmes servant sous le drapeau, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a d'abord invité l'assistance à observer des instants de silence en mémoire des vaillants soldats tombés au front pour défendre la patrie, tout en présentant les condoléances de la Nation congolaise à leurs familles respectives. Puis, il a exprimé toute reconnaissance envers les les Fardc pour la bravoure dont elles ont fait montre tout au long de l'année 2021, notamment par de nombreuses victoires remportées face à ceux qui troublent la paix, causent la mort et la désolation à la population congolaise.

Tout en exhortant les vaillants soldats à redoubler d'engagement, il leur a rassuré en retour l'obligation qu'a la Nation d'améliorer leurs conditions.

"La patrie a l'obligation de tout mettre en œuvre pour vous mettre à l'aise, ainsi que vos familles respectives afin que votre travail soit exemplaire", a conclu le commandant suprême des FARDC et de la PNC.

L'armée réitère sa fidélité au Commandant suprême

A son tour, le chef d'etat-major général des FARDC a fait remarquer que d'habitude une telle circonstance a toujours servi de dresser le bilan de l'année écoulée en vue de projetter des perspectives d'avenir.

Le Général d'armée Célestin Mbala a garanti, à l'occasion, la détermination de son corps à en finir avec l'insécurité et offrir ainsi la paix et la quiétude à la population congolaise.

Par ailleurs, il a expliqué que si les vaillants militaires ne sont pas encore arrivés à bout de l'ennemi, ce n'est pas parce que celui-ci est plus fort, mais plutôt c'est par le souci d'opérer de manière professionnelle en protégeant la population civile. Car, l'ennemi pratiquant la guerre asymétrique en se cachant dans la population. Voilà qui explique que la traque continue, puisqu'on veut à tout prix éviter des dégâts collatéraux et réduire de manière drastique les pertes en vies humaines. Il prend l'engagement ferme pour mettre à l'aventure, selon ses propres termes, sans lendemain des rebelles et terroristes qui troublent la paix à l'Est du pays.

En plus, le chef d'État-major général de l'armée rassure qu'il ne laissera aucun centimètre du territoire national sous contrôle ou occupé par les forces négatives.

Après ces assurances données par le chef d'état-major général des FARDC, il a été procédé par le porte-parole de l'armée le Général major Léon Richard Kasonga à la lecture du "Renouvellement de la loyauté au Commandant suprême" par les officiers supérieurs et subalternes des Forces armées et de la Police de la République Démocratique du Congo.

MOT DE CIRCONSTANCE DU CHEF D'ETAT MAJOR GENERAL DES FARDC

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant Suprême avec l'expression de nos hommages les plus déférents.

Excellences Mesdames et Messieurs membres du Gouvernement de la République;

C'est avec un réel plaisir et en même temps un honneur pour Nous, d'être reçus dans ce haut lieu du Palais de la Nation dans le cadre de cette cérémonie d'échange de voeux de l'an 2022.

C'est pour moi un grand honneur doublé d'un réel privilège de prendre la parole devant la plus haute autorité du pays en cette période caractérisée par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes étrangers et leurs forces supplétives locales en Ituri et au Nord-Kivu mais également dans le Sud-Kivu, le Maniema et dans le Nord-Katanga, dans le but de protéger nos populations.

Généralement, en pareille circonstance, les Forces armées dressent le bilan de l'année écoulée et projettent des perspectives d'avenir avec obligation d'annoncer l'imminence de la fin des opérations et le début de la restauration de la paix au profit de la population congolaise qui n'aspire qu'à la sécurité et à la tranquillité.

Mais force est de constater qu'en dépit d'énormes sacrifices consentis par les vaillants combattants des forces de défense et de sécurité (des FARDC et de la police) dans des conditions difficiles, la détermination et ta volonté politique affichées par le Commandant suprême mais aussi des efforts sans cesse renouvelés conjugués par le gouvernement de la République, nous ne ménagerons de consentir plus des sacrifices pour faire disparaître l'insécurité.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant suprême;

La persistance de l'insécurité à l'EST de la République n'est ni la résultante de la suprématie des groupes terroristes sur nos forces de défense qu'afficherait cette nébuleuse. Il s'agit plutôt des opérations de longue haleine menées dans les grandes agglomérations et dans des milieux très peuplés contre l'ennemi pratiquant la guerre asymétrique.

En vue d'éviter des dégâts collatéraux et réduire de manière drastique les pertes en vies humaines, les opérations militaires menées au sein de la population imposent un certain nombre de restriction mais également l'observance stricte des règles aux armées professionnelles comme les FARDC, ainsi que la police.

Dans la conduite des opérations, y compris dans la forêt et dans des zones non habitées, les terroristes et autres forces négatives évitent d'affronter les FARDC parce que la puissance de feu de notre outil de défense défenestre continuellement l'ennemi qui n'a aucune capacité de nous résister. A cela s'ajoute la possibilité qu'a l'ennemi de se diluer au sein de la population pour échapper à notre agir professionnel.

Par de-là toutes ces considérations à la fois stratégiques et tactiques, la détermination des FARDC et de la PNC à mener la guerre jusqu'à la neutralisation du dernier terroriste demeure intacte. Tout comme leurs obligations d'éradiquer la violence, de restaurer l'autorité de l'Etat et de produire la paix sont des objectifs découlant de nos missions constitutionnelles mais émanent également des instructions militaires que votre suprême autorité nous a données.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant suprême;

En décrétant l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri, votre haute autorité avait misé sur le professionnalisme et la disponibilité de l'armée et de la police pour venir à bout de l'Insécurité et de la violence barbare que les forces négatives avaient instaurées dans cette partie de la République.

Aujourd'hui, sans vouloir nous satisfaire des résultats atteints, les opérations que les FARDC mènent depuis huit mois ont redonné espoir à la Population et permettent d'envisager avec sourire l'avenir.

Des pans entiers des territoires aussi bien en Ituri qu'au Nord-Kivu ont été pacifiés, des localités et villages reliés de nouveau les uns aux autres, des routes entières rouvertes au trafic et l'activité socio-économique totalement rétablie pour le plus grand bien de la population. Dans le même totalement rétablie pour le plus grand bien de la population. Dans le même ordre d'idées, le génie militaire travaille au rétablissement et à la création de nouvelles infrastructures routières tandis que le Service de santé militaire oeuvre à la réhabilitation et à l'équipement des structures médico-sanitaires des Forces Armées.

A ce jour, plusieurs centaines de rebelles étrangers ont été soit arrêtés soit neutralisés de manière définitive et d'autres encore se sont rendus à nos Forces de défense et de sécurité. Le même élan est observé dans les milieux des hors-la-loi congolais qui se rendent par milliers à nos Forces pour être réinsérés de manière durable à travers le Programme PDDRCS. Grâce à notre professionnalisme, on assiste donc à un véritable festival de reddition sur le terrain, les rebelles répondant les uns à l'appel de la paix lancé par votre suprême autorité, les autres voulant échapper à la puissance de feu des FARDC.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et commandant suprême;

En ce début d'année 2022, je saisis l'opportunité que m'offre la présente circonstance pour vous promettre toute notre détermination à ne ménager aucun effort pour mettre fin à l'aventure sans lendemain des rebelles et autres terroristes qui écument la paix à l'EST de notre pays sans oublier le nouveau front que sont les réseaux sociaux.

Ces réseaux sociaux sont ainsi devenus comme un nouveau front à part entière qui nécessite une nouvelle stratégie de l'ensemble de tous les services de défense et de sécurité, et un nouveau budget afin d'y faire face.

Pour tous ces services, nous restons persuadés que la paix et la stabilité en République Démocratique du Congo sont un gage pour l'émergence et le rayonnement tant attendus. C'est ainsi que des efforts seront encore consentis cette année 2022 pour ramener la Paix dans l'ensemble du Territoire National, singulièrement à l'EST du pays.

Notre détermination est d'autant plus grande que nous nous engageons à ne laisser aucun centimètre de notre territoire sous contrôle ou conquis par quelque force que ce soit car les FARDC, la PNC, le CORPPN et le Service national doivent promouvoir le développement de la RDC.

Malgré toutes ces pesanteurs décrites ci-haut, la paix sera imposée, mais ce travail seul ne suffit pas, car il devra être appuyé dans une approche globale par toute la Nation et autres organisations de bonne foi pour soutenir tous ces efforts en organisant des tables rondes afin de mettre fin aux conflits d'une part d'intérêt, de leadership ou coutumier, et d'autre part communautaires, intercommunautaires et fonciers.

Pour terminer, Excellence monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et commandant suprême, au nom des FARDC, de la PNC, du CORPPN, du Service national, je vous présente ainsi qu'à votre famille nos meilleurs voeux de santé, de bonheur, et de prospérité pour tout ce que votre suprême autorité entreprendra pour le bien être de notre peuple et pour le développement de notre pays.

Je Vous remercie..

RENOUVELLEMENT DE LA LOYAUTE AU COMMANDANT SUPREME

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant Suprême,

Nous, militaires, policiers et bâtisseurs du Service national, respectueux de la Constitution et des lois de la République, et mus par l'obligation citoyenne de n'oeuvrer que pour l'intérêt supérieur de la Nation, tenons à préciser que conformément à nos obligations constitutionnelles, demeurons résolument attachés aux valeurs démocratiques consacrées dans notre Constitution, valeurs totalement dédiées à la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières, à la protection des gens et de leurs biens ainsi qu'à la Contribution au développement du pays pour le mieux-être de toute notre population.

Face aux vicissitudes du moment, nous militaires, policiers et bâtisseurs du Service national, rassurons votre suprême autorité qu'aucune action de séduction de quelle que nature que ce soit, ni une quelconque campagne d'intoxication ne viendront ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitiques, républicains et légalistes pour la défense de la cause Congo.

Nous ne nous laisserons nullement inféodés ni détournés de nos missions sacrées par des vendeurs d'illusion en mal de gloriole dont l'objectif premier ne cadre pas avec votre vision axée sur le bonheur du peuple congolais.

Aussi, saisissons-nous la présente circonstance pour renouveler et réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille ainsi que toute notre disponibilité à oeuvrer, sous votre guise, à l'accomplissement de nos noble missions jusqu'au sacrifice suprême, sans jamais trahir le Congo.