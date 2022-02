Congo-Kinshasa: Restitution d'arts africains - La Belgique remet à la RDC la liste des objets acquis illégalement

En séjour à Bruxelles dans le cadre du sommet UE-Afrique, le Premier Ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a profité de cette occasion pour visiter le Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren. C'est dans ce musée que sont exposés certaines œuvres d'arts et différents patrimoines culturels d'origine congolaise qui remontent de l'époque coloniale dans ce musée. Sama lukonde a été accueilli par son homologue belge, Alexandre de Croo, accompagné du Secrétaire d'Etat chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine.

Il faut noter que la Belgique veut restituer les objets acquis de façon "illégitime" au Congo. La Belgique détient à ce jour dans ses collections fédérales environ 85 000 objets provenant de l'actuelle République démocratique du Congo. Il s'agit de statuettes, de masques et de nombreux ustensiles du quotidien, principalement regroupés à l'Afrika Museum de Tervuren près de Bruxelles.

Un document reprenant la liste complète de tous les patrimoines, de provenance de la RDC, gardés en ce musée, a été remis au Premier Ministre de la RDC, en attendant une commission mixte qui sera mise en place, constituée des experts belges et congolais pour une étude axée sur l'origine de chaque œuvre d'art. Le Chef du Gouvernement congolais a indiqué que le processus de restitution des objets d'art congolais se trouvant en Belgique est déclenché. "C'est le début de la restitution des pièces. Mais c'est la suite d'un processus qui était déjà engagé et dans lequel il y avait beaucoup d'échanges.

Et donc aujourd'hui, c'est un acte marqué par le Royaume de Belgique de garantir non seulement que ce sont les engagements pris qui se manifestent aujourd'hui par des gestes concrets. Pour nous, le plus important, c'est le message. La lettre, c'est déjà un acte posé et puis maintenant par la suite, dans les échanges que nous allons avoir, je suppose qu'il y aura un message particulier à adresser", a souligné le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde.

Rappelons aussi que la visite du Premier Ministre dans ce musée a été marquée par un point de presse. A l'issue de jeu de questions-réponses, Sama Lukonde a annoncé la visite du Roi belge très bientôt en RDC laquelle vient renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. " Aujourd'hui les conditions sont réunies.

Nous attendons cette visite du mois de Mars prochain (Ndlr: visite à Kinshasa du couple royal belge prévue en mars 2022). Ça s'inscrit non seulement dans le cadre de la collaboration que nous avons entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo. Nous savons, dans la suite, nous allons avoir non seulement le gouvernement qui va être représenté, mais probablement dans le domaine des échanges économiques, il y aura aussi une représentation. Donc ça sera une bonne occasion pour échanger sur toutes les opportunités de collaboration entre nous et le Royaume de Belgique ".

Par ailleurs, Sama Lukonde a précisé que l'histoire de la colonisation révèle certains aspects tristes, mais il est aujourd'hui important d'avoir ensemble un regard optimiste sur l'avenir de l'Afrique