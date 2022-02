Congo-Kinshasa: La société civile en campagne de plaidoyer pour la 7ème reconstitution du Fonds Mondial

Avec la participation active de la RDC dans la contribution financière sur le succès de la 6ème reconstitution des ressources du Fonds Mondial, Dr Rachel Ndaya Kalanda, Coordonnatrice nationale du RACOJ et lead de la campagne GFAN-pays, Maxime Lunga, Coordonnateur Pays STOP TB et Coordonnateur de CAD, et Ange Mavula, Secrétaire exécutif de l'UCOP + ont donné le go de la grande campagne de plaidoyer auprès des gouvernements et donateurs. La particularité, en cette 7ème reconstitution du Fonds Mondial qui s'annonce, la République Démocratique du Congo est parmi les pays organisateurs.

C'était au cours de la conférence de presse co-animée, le mercredi 16 février 2022, à l'esplanade du Musée National de Kinshasa dans la commune de Lingwala.

Cette conférence s'est inscrite dans la dynamique de la grande campagne de GFAN/Africa qui consiste à faire le plaidoyer pour la 7ème reconstitution du Fonds Mondial qui s'annonce, de manière à accroître des ressources financières. Ainsi, GFAN, est un collectif des Organisation de la Société Civile africaine dans le secteur de la santé.

L'objectif visé est de mobiliser davantage des moyens financiers nécéssaires, à travers les autorités des nations et des bailleurs en vue de lutter efficacement contre ces trois maladies qui déciment les populations, à savoir le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme.

Dr Rachel Ndaya a planché sur le succès de la 6ème reconstitution des ressources du Fonds Mondial. Elle a succintement fait l'évaluation de ses assises qui s'étaient déroulées à Lyon en France, en 2019.

Elle a indiqué que la RDC avait contribué aux ressources du Fonds Mondial, à la hauteur de 6.000.000 $. C'est à ce titre qu'elle a remercié de vive voix le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par ailleurs avait lancé la campagne sur la couverture sanitaire universelle.

Laquelle consiste à faciliter la disponibilité et l'accessibilité aux soins de santé de qualité pour Tous et à chaque congolais, où qu'il soit, à n'importe endroit de la République.

Maxime Lunga a axé son intervention sur ce que l'on attend de la RDC à la 7ème reconstitution des ressources du Fonds Mondial pour sa réussite. En effet, le souhait de ces acteurs de la société civile est que le gouvernement congolais contribue davantage en cette 7 ème reconstitution dans la lutte contre les trois maladies énumérées ci-haut.

Ange Mavula quant à lui, a abordé dans le même sens que son prédécésseur en insistant pour que la RDC intervienne comme c'était le cas lors de la 6ème reconstitution.

Il y a lieu de retenir que la réunion préparatoire de la 7ème reconstitution des ressources du Fonds Mondial 2023-2025, co-organiséé par la RDC, Congo-Brazzaville, Kenya, Rwanda, Sénégal et l'Afrique du Sud, en format virtuel, du 23 et 24 février 2022. Laquelle réunira le partenariat du Fonds Mondial en vue de faire le bilan de ses 20 ans d'impact et jeter les bases de sa septième reconstitution depuis sa création en 2002.

Notons que le partenariat avec le Fonds Mondial a fait réculer ces trois maladies tout e,n mettant en place des systèmes de santé résilients et durables. Ce partenariat a permis de sauver plus de 44 millions de vies et de réduire de 46 % le nombre de décès annuels dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme, où le Fonds Mondial investit.

A titre de rappel, les communautés qui vivent avec les trois maladies et qui sont touchées par elles, ainsi que la société civile, sont au coeur du Fonds Mondial depuis le début. La société civile et les communautés jouent un role crucial dans les efforts de mobilisation des ressources du Fonds Mondial. Cela inclut la sensibilisation dans les pays de mise en oeuvre et les efforts de mobilisation auprès des gouvernements donateurs.