Congo-Kinshasa: Covid-19 EN RDC - Le HCR fait le bilan de la prise en charge médicale de réfugiés

Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vial

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a organisé hier jeudi 17 février 2022, à Gombe, un déjeuner de presse, sous le thème : " le HCR et la prise en charge médicale des réfugiés en RDC pendant la période de pandémie Covid-19".

Au cours de ces assises, le docteur Anunu Robert, chargé de santé HCR-RDC a donné la vision et les objectifs stratégiques du HCR. Il a fait savoir que pour ce qui est de la réponse Covid-19, le HCR aligne au plan de la préparation et de la riposte nationale et au plan humanitaire de covid-19 avec 10 composantes qui sont la coordination et la planification, la communication sur les risques et engagement communautaire, la prévention et le contrôle de l'infection. Enfin, la surveillance épidémiologique.

L'orateur a livré aussi de nombreux détails sur les points d'entrée et les points de contrôle, la prise en charge et le laboratoire, avant de s'étendre sur l'évolution de la vaccination, les questions de l'appui logistique, les médicaments et fournitures médicales.

A l'en croire, le plan de continuité des activités indique que le Budget Covid-19 en 2020 s'élevait à 1.500.000 $US. En 2021, il a atteint 4.500.000 $ US. Et en 2022, il atteindra 3.000.000 $ US. Ce qui englobe un budget total de 12.000.000 $ US.

Réalisations Covid-19 HCR

Le HCR a disponibilisé au titre d'appui logistique, 50 tonnes des médicaments, fournitures médicales et équipements Covid-19, ainsi que de sept ambulances covid-19 avec équipements de point et cinq équipements labo PCR, auxquels il faut ajouter 100 Concentrateurs d'oxygène, 150,000 de tests Covid, 4.500.000 des masques faciaux, 500 000 Blouses de protection et 2.500.000 gants d'examens.

Concernant la formation du personnel sur le Covid-19, il a relevé que 1.500 prestataires des services (Médecins, infirmiers, laborantins... ) ont été outillés dans le cadre de l'appui à la vaccination Covid-19. Quant au soutien pour le développement de 85 micros plans de vaccination dans 85 zones de santé dans le Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Haut Uélé, de nombreux efforts ont été déployés.

S'agissant de l'adhésion aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le HCR s'est référé à l'adhésion au Pacte mondial pour les réfugiés, à l'approche Nexus "humanitaire, développement et paix" qui correspond à la vision du Gouvernement congolais.

Enfin, Dr Anunu Robert a fait état de la collaboration avec le Comité multisectoriel de réponse covid-19, notamment dans le plan de préparation et de la réponse au covid-1 sur le plan national, provincial et local.

Dévoilant les statistiques covid 19 pour les réfugiés, le chargé de la santé au HCR a signalé 93 cas covid-19 notifiés pour 0 cas actif. 92 cas guéris, un décès et 3.484 réfugiés vaccinés.