Afrique: Macky Sall - " Avec l'Europe, l'Afrique souhaite convenir d'un partenariat repensé, rénové et refondé "

L'Afrique en pleine mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques ; des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, sans exclusion, ni exclusivité, a dit Macky Sall, Président en exercice de l'Union Africaine, au Sixième Sommet Union Européenne-Union Africaine qui se tient du 17 au 18 fevrier.

Plus qu'une mise à jour du logiciel régissant le réseau relationnel euro-africain, le président en exercice de l'Union Africaine propose d'installer, ensemble " un nouveau logiciel, adapté aux mutations en cours et apte à soutenir la dynamique novatrice " que l'Afrique désire imprimer aux relations qui la lie au reste du monde. A cet égard, le Président en exercice de l'UA relève que les dirigeants du continent africain désirent bâtir une nouvelle éthique relationnelle Europe-Afrique, fondée sur le respect et la reconnaissance de la vérité historique. Macky Sall salue l'émission de 650 milliards de dollars en DTS, dont l'Afrique a reçu son quota de 33 milliards, pour atténuer en partie le choc de la crise.

"En raison de l'impact profond de la crise sur nos économies structurellement faibles, nous appelons à la réallocation de 100 milliards de dollars de DTS de pays riches qui y consentent, en faveur des pays africains, selon des modalités à convenir", a-t-il dit. Il souligne cette émission rapproche de l'objectif de 252 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin d'ici à 2025 selon le FMI, pour contenir le choc de la COVID et amorcer sa relance économique.

Assouplir les règles de l'OCDE

Le Président Sall plaide pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès de des pays africains au crédit export, à des conditions de maturité plus longue et des taux d'intérêts, plus soutenables, pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre les deux continents.

La transformation structurelle du continent africain, passe par la réalisation des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ; mais aussi des centrales électriques, de l'agro business, des plateformes industrielles et numériques.

"Une Afrique en chantier, qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement, pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co construction, de croissance et de prospérité partagées" a-t-il dit.

Dans le même esprit, il appelle à explorer ensemble les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellites en orbite basse ; car, le Président Sall est persuadé que le devenir du partenariat Afrique- Europe se joue aussi dans le champ fertile du numérique, où s'exprime le talent d'une jeunesse créative et entreprenante.