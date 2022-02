Afrique: Stade du Sénégal - Un joyau sportif au cœur de la nouvelle ville de Diamaniadio

L'inauguration du stade du Sénégal est prévue mardi 22 février. La cérémonie sera présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, en présence du président turc Recep Tayip Erdogan et le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le stade du Sénégal est construit à Diamaniadio, par la société turque Summa. C'est une infrastructure innovante, respectueuse des normes internationales et des standards établis, et parmi les plus aboutis, dans les infrastructures sportives, en Afrique, dans le domaine du football, notamment.

La société turque qui a réalisé cette infrastructure a aussi construit l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), le Centre de conférences international Abdou Diouf (CICAD), le Dakar Arena, l'hôtel Radisson. Le stade abrite 50.000 places. Il est doté d'équipements de dernière génération et de toutes les commodités nécessaires à la bonne tenue des hautes compétitions. Il abrite deux terrains d'entrainement et d'un musée de football. Outre ses capacités d'accueil le stade est équipé d'une piste d'athlétisme et d'une seconde tribune de 2000 places. L'ensemble du stade sera entièrement alimenté par une centrale d'énergie solaire autonome.