Cote d'Ivoire: Seko Fofana - L'Ivoirien fait une annonce sur son avenir !

Seko Fofana ne manque pas de prétendants. Le milieu de terrain ivoirien du RC Lens n'a pas fermé la porte à un départ cet été.

Fort de ses excellentes prestations sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana suscite de grosses convoitises sur le marché. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1, l'Ivoirien brille depuis son arrivée à Lens en août 2020. À 26 ans, il aurait même pu partir dès cet hiver mais le Racing a préféré le garder jusqu'à la fin de la saison afin d'aller chercher la meilleure place en Ligue 1. En conférence de presse, Seko Fofana a été interrogé sur sa situation avec le club nordiste. Et son avenir ne semble pas être la priorité du moment.

"Pour être honnête, rien n'est impossible. Aujourd'hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout. Je suis très content d'être ici. On essaye d'aller le plus loin possible et je reste concentré sur cette fin de saison. J'espère qu'on va aller le plus loin possible."