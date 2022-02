Congo-Kinshasa: Opération Kin-Bopeto/Kinshasa - L'Hôtel de Ville signe officiellement un contrat avec Ok Plast pour le recyclage des déchets

Sous la haute autorité urbaine du gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Bena Kabamba a procédé à la signature du contrat conventionnel, mercredi 9 février dernier, avec la firme OK plast pour faciliter la collecte et la valorisation des bouteilles plastiques, ainsi que d'autres déchets dans la ville de Kinshasa. Ce deal conclu entre Kinshasa et Ok Plast est, selon le gouverneur Gentiny Ngobila, un renfort de taille au projet Kin-Bopeto.

La présente convention entre l'hôtel de ville et la société Ok plast marque un grand pas en avant dans le domaine de salubrité dans son optique de recyclage des déchets plastiques, a indiqué le premier citoyen de la ville, qui attestait de même les avantages de Kinshasa Bopeto, projet qui émane de sa vision phare pour un bon écosystème Kinois. Il a reconnu par la suite que le projet Kin Bopeto renfermait en lui les premiers pas vers le développement de la ville-province de Kinshasa. Grâce à cette convention, mentionne le gouverneur, "Kinshasa va pouvoir recycler tous les déchets plastiques, les déchets en carton et en ferraille".

Le délégué de Ok Plast Jérôme Sekana a, pour sa part, remercié l'autorité urbaine Gentiny Ngobila Mbaka pour la confiance placée en son entreprise qui totalise à ce jour une année. Battant un travail de titan, Ok Plast recycle au moins 20.000 tonnes de déchets par jour à travers la ville de Kinshasa. Jérôme Sekana a rassuré la disponibilité d'Ok Plast quant aux préoccupations relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des bouteilles plastiques ainsi que d'autres formes de produits en plastiques.

Pour équiper chaque coin d'une décharge recyclable dans le but de veiller à la canalisation des déchets, Ok Plast envisage de doter chaque commune de Kinshasa d'un conteneur de la marque qui portera son nom, mais aussi à la construction même des usines de recyclage et à la sensibilisation des populations pour le respect de l'environnement.