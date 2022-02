Congo-Kinshasa: Tentative de coup d'Etat - Synagk - Denis Kambayi invite tous les fils et filles de l'espace Kasaï au calme

Le président national de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kasaï et (Synagk), Dénis Kambayi Cimbumbu Mubabinge, n'est pas indifférent par rapport à tout ce qui se trame au sommet de l'Etat avec une éventuelle tentative de coup d'Etat. Au nom de toute la coordination des notables, le Tout-Puissant président de tous les Kasaïens, condamne cette tentative conformément aux dispositions constitutionnelles, et demande qu'il soit organisé un procès public et équitable au terme des enquêtes déjà engagées.

En bon leader, Denis Kambayi invite tous les fils et filles de l'espace Kasaï au calme, et de s'éloigner de tout débat sectarisme, clanisme voir provincial dans la gestion des affaires publiques, car l'union fait la force.

Ci-après, l'intégralité du communiqué officiel.

COMMUNIQUE OFFICIEL SYNAGK/GRAND KASAÏ N°006/SYNAGK/SG/2022.

Depuis ce samedi 5 Février 2022, une information a circulé dans les réseaux sociaux sur une tentative de COUP D'ETAT contre le digne fils, descendant de l'empire de ILUNGA MBIDI, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Au nom de la Coordination Nationale de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kasaï et de son Président International, le Sénateur Dénis KAMBAYI CIMBUMBU MUBABINGE, nous donnons la position officielle ci-dessous :

Condamnons toute tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l'article 64 de notre constitution ;

Tout en félicitant la vigilance de nos services de sécurité, nous invitons ces derniers à accélérer ces ENQUÊTES, afin qu'un PROCÈS PUBLIC ET ÉQUITABLE soit organisé dans un délai raisonnable pour que les responsabilités soient totalement établies et que chacune des personnes impliquées puisse répondre de ses actes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière en RDC ;

Prions l'Eternel Dieu des armées de protéger Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et toute sa famille biologique, et aussi de le remplir de sagesse et de l'intelligence comme SALOMON, pour conduire la République Démocratique du Congo sous son premier mandat en cours et celui à venir ;

Invitons tous les fils et filles de l'espace Kasaï au calme, et de s'éloigner de tout débat sectariste, claniste voir provincial dans la gestion des affaires publiques, car L'UNION FAIT LA FORCE.

Fait à Kinshasa, le 16/02/2022

Pour le Grand Kasaï

Me Francis KUAMBA

Secrétaire Général