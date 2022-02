Congo-Kinshasa: Audition parlementaire aux Nations Unies/Coopération - Eddy Mundela échange avec Jean-Pierre la Croix sur la situation politique et sécuritaire de le RDC

Arrivé à New York où il est entendu pour participer à une audition parlementaire aux Nations Unies prévue du 17 au 18 de ce mois en cours, le premier Vice-président du Sénat, Eddy Mundela a été reçu le mercredi 16 février par le Secrétaire Général Adjoint et chef du département des opérations de paix des Nations Unies, Jean- Pierre la Croix. Au menu des échanges, le représentant de la chambre haute du parlement congolais et son homologue français ont étalé les points sur la question de l'évaluation de la situation de l'Est de la RDC ; la problématique de la Réforme du Secteur de Sécurité et la restructuration de l'armée nationale (FARDC) ; la coopération régionale ainsi que la menace terroriste émergeante.

A l'entame des échanges, le sénateur Eddy Mundela a commencé de jeter des fleurs pour le travail qu'abat la France pour son rôle de porteplume du Conseil de Sécurité et son leadership dans le pilotage des opérations de Paix dans le système des Nations Unies. Il a étendu ses remerciements aux Nations Unies en général et à la MONUSCO, en particulier pour les efforts et sacrifices consentis.

Il a aussi rappelé qu'il était animé par le souci de voir la matérialisation de la volonté politique clairement exprimée par le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le travail excellent des Forces armées nationales (FARDC), la pacification et la pérennisation de la Paix à l'Est de la RDC, ainsi que les efforts âpretés pour le développement. Il termine son propos en soulignant la nécessité d'un accompagnement plus accentué de la MONUSCO dans le chantier de la restructuration en profondeur de l'Armée Nationale de la RDC a qui revient la responsabilité primaire d'assurer la sécurisation des personnes, de leurs biens ainsi que du territoire national.

Pour sa part, le Français Jean Pierre la Croix a mis un accent particulier en ce qui concerne le contexte politique particulier actuel en RDC. Celle due à la tenue prochaine des élections en 2023. Le processus électoral et ses différentes étapes importantes peuvent donner lieu à des débats et tensions. Ce contexte politique a une implication dans les efforts communs. Les Nations Unies vont, à ce titre, poursuivre la mission des bons offices pour encourager les leaders politiques à opter pour l'apaisement. Il a aussi promis la poursuite des discussions dès l'arrivée du Secrétaire Général de l'ONU, qui sera en visite au Congo dans les prochains jours.

La situation sécuritaire à l'Est

En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, Monsieur Jean Pierre LACROIX a exprimé sa préoccupation sur la situation en Ituri. Il s'y observe une résurgence des violences, des attaques répétées contre les camps des déplacés. La MONUSCO essaye de renforcer sa présence dans cette zone. Cependant, une préoccupation demeure : comment faire mieux ensemble avec les FARDC pour protéger efficacement les civils ? Il y a sur terrain des phénomènes difficiles à contrôler durablement. La situation est fluide. A chaque fois que des actions sécuritaires d'envergure sont menées, ces groupes négatifs se déplacent. Les ADF ont dans cette optique tendance à se déplacer vers l'ouest dans des zones où il y a moins de forces et des moyens déployés. Ajouter à cela la résurgence du CODECO et du M23. Ces défis sont pour le Secrétaire Général Adjoint des éléments à étudier pour renforcer les FARDC.

Le point sur de la Transition en RDC

Les deux parties ayant en esprit le Plan de transition du gouvernement qui est en pleine mise en œuvre, se sont accordées pour reconnaitre la nécessité d'un retrait progressif responsable. Ce désengagement progressif de la MONUSCO devrait s'accompagner d'un renforcement de la présence de l'Etat dans les zones évacuées par la mission onusienne. Ce qui accentue la pertinence du plaidoyer du 1er Vice-président du Sénat quant à la nécessité de renforcer la Police et restructurer l'Armée Nationale, forces appelées à occuper les espaces qui seront libérés progressivement par la MONUSCO. Cela constitue un passage obligé pour pérenniser les acquis engrangés.

De la coopération régionale

Monsieur Jean Pierre LACROIX estime que cette dimension est essentielle pour traiter en profondeur les problèmes de l'Est de la RDC. Elle permettra une gestion mutuelle des problèmes sécuritaires tels l'exploitation illicite des ressources minérales, les groupes armés transnationaux, etc.

Le SGA reconnait les efforts accomplis par le Président de la RDC à travers sa politique de bon voisinage tout en soulignant le fait que ces efforts doivent être soutenus.

