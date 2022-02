Congo-Brazzaville: Pool - Le nouveau Centre de santé intégré de Loumo mis en service

Les clés du Centre de santé intégré (CSI) " Marie-Bayinga " ont été officiellement remises récemment au gouvernement, au cours d'une cérémonie à Loumo, dans le département du Pool. La construction du CSI et son équipement ont été financés à hauteur de 275,4 millions FCFA par la Fondation Rosalie-Matondo pour le bien-être de tous.

Le nouveau CSI construit sur une superficie de 16 791 m2 est composé de cinq bâtiments, dont le bâtiment A abritant les services de la médecine générale et de la chirurgie, le bâtiment B réservé aux services de la maternité et de la pédiatrie et trois autres bâtiments destinés au logement des médecins et le reste du personnel. À ajouter que l'ouvrage est doté d'un forage et d'une bâche à eau de 30 000 litres.

Ce CSI va soulager tant soit peu la population de Loumo (environ 5000 habitants) et les 42 villages qui composent la localité. Mieux, la structure est équipée d'un bâtiment Médecine générale et chirurgie de quatre salles d'hospitalisation, d'une salle de chirurgie, d'une salle de stérilisation, d'une salle de soins, d'une pharmacie... , de même que le bâtiment Maternité et pédiatrie avec une salle d'accouchement, d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une salle de garde, de deux salles d'hospitalisation, d'une pharmacie...

Pour la présidente de la fondation qui porte son nom, la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, la mise en service du SCI " Marie-Bayinga " est la preuve de l'engagement humanitaire et de la solidarité agissante des filles et fils originaires de Loumo, ainsi que des donateurs qui ont contribué à la construction de la structure sanitaire.

" La Fondation croyait à un moment s'aventurer dans un labyrinthe dont l'issue était inenvisageable au regard du niveau apurant du budget d'investissement que nécessitait la construction du CSI et le contexte difficile de la crise sanitaire de covid-19. C'était sans compter l'engagement des dignes filles et fils de Loumo, des bons samaritains qui, la main au cœur, n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à l'édification de ce CSI et dont nous sommes tous fiers ", s'est réjouie Rosalie Matondo.

Il faut préciser que les clés du nouveau CSI ont été remises symboliquement par la présidente de la fondation au ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, en présence du préfet du Pool, Georges Kilebe, et des notables de la localité.