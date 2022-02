Congo-Brazzaville: Saison des lettres congolaises 2022 - Les activités démarrent le 3 mars

Seuls les romans publiés entre 2020 et 2021 par les auteurs congolais résidant sur le territoire national obtiendront le prix littéraire lors de la cérémonie d'ouverture du festival international du livre qui se tiendra du 3 au 8mars, à Brazzaville.

La saison des lettres congolaises est organisée par Maha Lee Cassy, écrivain et promoteur de la maison de publication " Les Editions+ ". C'est un rendez-vous littéraire visant à mettre en avant l'écrivain et à valoriser ses œuvres.

Cette année, le prix Camara-Laye l 'enfant noir concerne uniquement les romans qui ont été édités en 2020 et 2021 par les écrivains congolais vivant au Congo. Les œuvres sélectionnées sont " Cave 72 " de Fann Attiki ; " Et les portes sont des bouches " de Richard Ali ; " Cadenas " de Ferréol Gassackys ; " Le miraculé du vol 352 " d'Henri Djombo ; " Le tribunal inattendu " d'Obambe Gakosso.

La sixième édition des lettres congolaises dévoile une programmation alléchante avec différentes tables rondes, un marché du livre et des présentations des œuvres littéraires. Le premier jour de l'événement sera consacré à la remise du prix, le matin, à l'amphithéâtre Laurent-Koy aux 79 et 81 de la rue Lénine (croisement avenue Marien-Ngouabi), suivie de la présentation de l'anthologie " Congo rêve solidaire " qui sera faite par deux écrivains, Jean Blaise Bilombo Samba et Huppert Malanda.

La journée du 4 mars sera réservée à la présentation du roman " Dragage confidentiel " de Maha Lee Cassy, sous la tonnelle au quartier Dragage. Le 5 mars, le public découvrira, à l'esplanade de la Télévision nationale congolaise, à Nkombo, le roman " Le Tribunal inattendu " d'Obambe Gakosso.

Le marché du livre prendra place le 6 mars dans les jardins de la préfecture de Brazzaville. Il sera animé par six maisons d'éditions, à savoir Les Editions + ; Hemar ; MédiAfrique ; Kemet ; Renaissance africaine et MCN. L'incubateur éphémère " Le labo lit ", les porteurs de projets d'écriture sélectionnés sont coachés par les auteurs confirmés et les experts.

La première table ronde débutera le 7 mars sur les ondes de Radio Mucodec et en direct sur la page Facebook des Editions +. Elle aura pour thème " Littérature et développement : écrire pour le progrès ", avec pour panelistes Ferréol Gassakys ; Jorus Mabiala ; Chardin Nkala.

Le même jour, il y aura également la présentation au lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza des recueils de poèmes " Je m'insurge... " de Gaëtan Ngoua et " Le premier jour du futur" d'Huppert Malanda. Les représentations théâtrales de " Madame la DG ", " Le Mort vivant " d'Henri Djombo seront faites le soir au Palais des congrès par la troupe Les amazones de Brazzaville et celle de Pointe-Noire.

La journée du 8 mars sera réservée, quant à elle, à la table ronde " Formes et émergence des écritures féminines " sur les ondes de Radio Mucodec et en direct sur la page Facebook des Editions +. Les écrivaines Alima Madina, Virginie Ngolo Awe et Princia Itoua interviendront à ce débat.

La présentation du roman " Le pouvoir des femmes " de Virginie Ngolo Awe clôturera, à l'amphithéâtre Laurent-Koy, cet évènement culturel.