Sénégal: Grandes chancelleries francophones - les pays membres insistent sur la promotion des valeurs de solidarité et de paix

La réunion de la dixième conférence internationale des grandes chancelleries francophones au sud du Sahara s'est tenue du 9 au 12 février à Dakar, au Sénégal, afin de dynamiser les institutions des pays membres à travers la promotion de l'excellence et des valeurs de mérite, de travail, d'intégrité et de paix.

Sur le thème " La sanction du mérite et de l'excellence, rôle des grandes chancelleries ", les travaux ont été ouverts par le grand maître de l'ordre du Lion du Sénégal, le président Macky Sall, qui a insisté sur les valeurs de solidarité et d'engagement.

" En mettant votre expérience professionnelle exemplaire au service de la réflexion collective sous la sanction du mérite et de l'excellence, vous faites le choix de servir davantage notre espace commun, la francophonie, et ses valeurs de solidarité et d'engagement ", a indiqué le président Macky Sall.

" Votre session contribuera à améliorer, dans la durée, nos systèmes de distinction nationale et la qualité de leurs ressources humaines pour un meilleur choix des futurs candidats aux décorations ", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le grand chancelier des ordres nationaux du Congo et président en exercice sortant de la conférence, Norbert Okiokoutina, a rappelé:" La tenue des assises de Brazzaville a permis l'adoption de la charte de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones, devant régir désormais notre espace ".

Le dirigent de la grande chancellerie de l'ordre national du Lion du Sénégal, Meissa Niang, dont le pays assure au sortir de cette édition la présidence de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones, a quant à lui indiqué : " Le thème de cette importante rencontre s'impose à nous, grandes chancelleries, de manière pertinente et nécessite des solutions immédiates et concertées ".

Plusieurs autres temps forts ont marqués les travaux de cette 10e conférence intervenue après la 9e tenue au Centre international de conférence de Kintélé, au Congo, en juin 2019. Il s'agit notamment de la réunion des experts, des interventions des grands chanceliers ou de leurs représentants, des communications des experts sur le thème (dont trois universitaires et trois officiers généraux), de l'admission de la Guinée équatoriale comme membre à part entière de la conférence, de la désignation du grand chancelier de l'ordre national du Lion du Sénégal comme président en exercice de la conférence pour un mandat de deux ans, de l'examen et de l'adoption des motions, recommandations et du rapport général de la conférence.

Il sied de rappeler qu'en marge de la conférence, les grands chanceliers ont été reçus par le président MackyA Sall et des visites ont été organisées au profit des délégations, notamment à l'île de Gorée, au Musée des civilisations noires africaines et au musée Léopold-Sédar-Senghor.

La conférence internationale des grandes chancelleries francophones se tient tous les deux ans dans un pays membre. L'édition de Dakar qui devait se tenir en 2021 avait été décalée à cause de la crise sanitaire. La première conférence s'était tenue en 2003 au Burkina Faso. La prochaine se tiendra en 2023 en Guinée Conakry, pays qui devra choisir le thème de la rencontre.

Y ont pris part les grandes chancelleries des pays membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Congo démocratique, Côte d'Ivoire, France, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) ainsi que des pays observateurs et invités comme Cap-Vert, Guinée Bissau, Gambie et Mauritanie. Par ailleurs, le Gabon, la Guinée, le Mali et la Principauté de Monaco n'ont pas pris part à cette conférence.