Ile Maurice: L'hôpital Jeetoo - Un corps non identifié à la morgue

Un appel a été lancé dans les postes de police de l'île pour retrouver les proches d'un jeune homme décédé mercredi à l'hôpital Jeetoo. Il avait été retrouvé gisant en bordure de route près d'une école du gouvernement à Roche-Bois dans un état semi-inconscient dans la journée du 10 février. La police de Roche-Bois l'a ensuite transporté à l'hôpital. Sa version n'avait pu être entendue, son état de santé ne le permettant pas.

Le jeune homme avait été admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital et a rendu l'âme mercredi matin. L'autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane a attribué son décès à un œdème aigu pulmonaire et cérébral causé par une overdose. Son corps est toujours à la morgue de l'hôpital Jeetoo en attendant d'être identifié.

Selon les descriptifs de la police, le jeune homme de corpulence mince et mesurant 1m70 était âgé entre 20 et 30 ans. Il est tatoué "Frankie" et "XIII.XII.00" sur la poitrine, d'une rose sur le cou et d'un arc, d'une chaîne et de deux triangles. Il a également des cicatrices sur différentes parties du corps. Le jour de son admission à l'hôpital, le jeune homme portait un jean bleu, un t-shirt noir et des chaussures blanches de la marque Nike.