Afrique: Nouveau partenariat Afrique-Europe - Les huit " propositions " du président Macky Sall

Le président de la République sénégalaise présidait, avec le président du Conseil européen Charles Michel, la cérémonie d'ouverture du 6e Sommet Union africaine-Union européenne qui se tient les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, dans la capitale belge. A l'occasion, Macky Sall a soumis au Sommet (08) propositions comme contribution à la définition d'un nouveau partenariat entre les deux continents. Sous vos yeux, les huit propositions du président Macky Sall.

" Ensemble, nous avons convenu d'engager un dialogue interactif sur huit (08) thématiques et de parvenir à une déclaration orientée vers l'action. Dans cet esprit, je soumets à notre Sommet huit (08) propositions comme contribution à la définition de notre nouveau partenariat.

Première proposition, travaillons ensemble pour le renforcement de notre collaboration en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme à travers la facilité européenne pour la paix. Sur la base de l'expérience acquise en Afrique de l'Est, en Afrique australe et centrale la facilité européenne pour la paix pourrait également soutenir les efforts des pays sahéliens et membre du processus d'Accra ainsi que du G5 Sahel face aux attaques des groupes terroristes.

Mais surtout, ensemble, travaillons pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies dont la vocation est d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, de s'investir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Deuxième proposition, nous souhaitons l'appui de l'Europe pour accélérer le processus de réallocation de Droits de tirages spéciaux (Dts). Nous saluons l'émission historique des Dts 650 milliards de dollars dont l'Afrique a reçu son quota de 33 milliards de dollars pour atténue, en partie, le choc de la crise sanitaire.

En raison de l'impact profond de la crise sanitaire sur nos économies structurellement faibles, nous appelons à la réallocation de 100 milliards de dollars de Dts des pays riches de l'Europe entre autres en faveur des pays africains selon des modalités à convenir.

C'est ce qui nous rapprochera de l'objectif de 252 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin d'ici 2025 selon le Fond monétaire international (Fmi) pour contenir le choc contre la Covid-19 et amorcer sa relance économique.

Troisième proposition, nous plaidons pour l'assouplissement des règles de l'Ocde afin de mieux faciliter l'accès de nos pays aux crédits exports à conditions de maturités plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, à la réduction, également des coups d'assurance. Ceci pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents.

L'Afrique je le rappelle, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard 300 millions d'individus et des besoins de financements de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an selon les estimations de la Banque africaine de développement (Bad), rien que pour les infrastructures.

La transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires mais aussi par la réalisation de centrales électriques, par le Gas to Power pour donner l'électricité à 600 millions d'africains qui en sont dépourvus.

C'est aussi l'agrobusiness, les plateformes industrielles et numériques. Bref une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement. Cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co construction de croissance et de prospérité partagée.