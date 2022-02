Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la Bourse ce 18 février 2022.

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce vendredi 18 février 2022.

L'indice BRVM composite a progressé de 0,12% après +1,40% la veille à 212,47 points contre 212,21 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi enregistré une hausse de 0,17% après 0,86% la veille à 158,96 points contre 158,69 points précédemment.

La valeur totale des transactions, est, en revanche, en baisse, se situant à 457,153 millions de FCFA contre 615,476 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 7,799 milliards de FCFA à 6395,762 milliards de FCFA contre 6387,963 milliards de FCFA le 17 février.

Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 10,238 milliards à 7500,454milliards de FCFA contre 7510,692 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 5 320 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 1 000 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,04% à 1 250 FCFA), Total Sénégal (plus 4,88% à 2 150 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 890 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,92% à 1 950FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,30% à 4 100 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,12% à 10 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,77% à 10 800 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,13% à 3 955 FCFA).