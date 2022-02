Afrique: Bruxelles - Clôture du sixième Sommet Union européenne-Union africaine

Bruxelles — Le sixième sommet Union européenne-Union africaine a clôturé ses travaux, vendredi à Bruxelles, par l'adoption d'une Déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030 visant à consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix et le développement durable.

Le sommet a été marqué par le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dans ce Discours, le Souverain a souligné que "garantir l'éducation, accélérer la formation et l'employabilité de notre jeunesse, promouvoir la culture, ordonner la migration et la mobilité constituent l'enjeu du Partenariat entre l'UA et l'UE".

"C'est avec ces objectifs porteurs d'avenir que l'approche du partenariat UA-UE doit se mettre en phase", a dit SM le Roi, relevant que "ni l'Afrique ni l'Europe ne peuvent les atteindre en agissant de manière isolée. Notre responsabilité est commune. Notre intérêt ne l'est pas moins".

L'éducation, la culture, la formation professionnelle, la mobilité et la migration "sont les priorités de Notre action : au Maroc, en Afrique et dans le cadre de Notre partenariat avec l'Union Européenne", a rappelé SM le Roi.

Le Souverain a souligné, dans ce cadre, que c'est sur la jeunesse que ces thématiques convergent et que c'est pour elle que le Partenariat entre les deux continents doit investir, pour atteindre son plein potentiel.

Le Maroc a confirmé par sa présence qualitative à ce sommet, portée par le leadership de SM le Roi Mohammed VI, son engagement politique au plus haut niveau qui s'inscrit dans la Vision Royale pour une Afrique prospère, émancipée et capable de prendre son destin en main.

Outre la participation marocaine très active à tous les segments (intergouvernemental, secteur privé, ONG), organisés en prélude du sommet, la coprésidence par le Maroc d'une table ronde, vendredi, sur l'Éducation, la Culture, la Formation professionnelle et la Migration et mobilité a constitué une marque de confiance renouvelée en la place dont jouit le Royaume, grâce au leadership Royal, auprès de ses frères africains et de ses amis et partenaires européens.