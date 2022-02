Algérie: Ligue 2 algérienne - Une 18e journée riche en derbies

Alger — Six gros derbies sont au programme de la 18e journée de Ligue 2 de football, prévue samedi à 14h00, dont trois duels entre "vrais rivaux", à savoir : USM Annaba - HAMRA Annaba, USM El Harrach - RC Kouba et surtout MO Béjaïa - JSM Béjaïa.

De chaudes empoignades, qui outre la grande rivalité sportive entre les différents antagonistes, comportent de sérieux enjeux sur "le plan comptable", car si le MOB, l'USMAn et le RCK visent le haut de tableau, leurs adversaires occupent des places beaucoup moins reluisantes au classement général, ce qui les condamne encore plus à gagner, pour éviter le spectre de la relégation.

Un espoir d'autant plus permis pour la JSMB et l'USMH que leurs futurs adversaires semblent accuser le pas en ce début de la phase retour, comme en témoignent leurs derniers faux-pas à domicile, respectivement (0-0) contre la JS Bordj Ménael et (2-2) contre El Khemis.

Même les trois autres derbies inscrits au programme de cette 18e journée, ne devraient pas manquer d'épices, car opposant eux aussi des adversaires animés par une grande rivalité sportive, à savoir: WA Boufarik - USMM Hadjout, CA Bordj Bou Arreridj - MC El Eulma et SKAF El Khemis - SC Aïn Defla.

Là-encore les enjeux seront de taille, particulièrement entre le SKAF et le SCAD, car ce duel mettra aux prise l'avant-dernier et le dernier, dans un combat direct pour le maintien.

Autre duels intéressants, qui vaudront le détour ce samedi, USM Bel-Abbès - ASM Oran et GC Mascara - MC El Bayadh à l'ouest, ainsi que JS Bordj Ménael - US Chaouia à l'Est, entre l'actuel leader qui recevra le sixième.

Même le dauphin du Groupe Centre-Ouest, le CR Témouchent aura un match difficile ce week-end, car appelé à recevoir le MCB Oued Sly (5e/26 pts) et qui voudra probablement se racheter de son dernier faux pas à domicile contre l'ES Ben Aknoun (0-0).