Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des Forces armées royales

Rabat — Un nouveau numéro de la Revue des Forces armées royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs de nombreux thèmes traitant notamment des activités de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que de la vocation maritime du Royaume.

Dans son 407è numéro, la publication bimensuelle (décembre-janvier) revient sur la réception par le Souverain des dix membres élus du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le lancement à Benslimane des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins anti-covid-19 et autres vaccins.

La revue consacre son éditorial à la vocation maritime du Royaume, en retraçant l'histoire maritime du Maroc au fil des siècles, d'abord sous les Almoravides et les Almohades jusqu'au règne du Sultan Alaouite Sidi Mohammed Ben Abdellah, père de la politique maritime contemporaine.

Mettant à profit ces atouts géographiques et historiques, le Maroc s'est doté, sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d'une stratégie pour renforcer son secteur maritime, fait observer l'éditorialiste, expliquant que l'établissement par le Maroc de sa compétence juridique sur l'ensemble des espaces maritimes et la réalisation de projets structurants dans la cadre de sa stratégie portuaire à l'horizon 2030, ont permis au Royaume de s'ériger en hub régional et international.

La rubrique "Grand Format" s'intéresse au même sujet avec une sélection d'articles en relation avec l'activité maritime du pays, dont un focus sur les différents exercices opérationnels et les comptes rendus de la vie des marins à bord de la frégate Sultan Moulay Ismail.

La publication propose, en outre, un retour sur l'histoire de la flotte maritime du Maroc, consacrant deux pages au fer de lance de la flotte marocaine aux 17ème et 18ème siècles "Le Chébec". "Plusieurs historiens et spécialistes marocains et étrangers, témoignent que le Chébec est le premier grand voilier marocain qui a marqué l'histoire navale marocaine durant cette période", souligne la revue.

Au volet de la "Coopération militaire", ce numéro revient sur les entretiens, le 30 novembre 2021 à l'Etat-Major Général de Rabat, du Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud, Belkhir El Farouk avec le ministre de la défense du Portugal, João Gomes Cravinho.

La publication se penche également sur la réunion de planification de l'exercice maroco-américain "Africain Lion 22", qui s'est tenue du 24 au 28 janvier 2022, au niveau de l'Etat-Major de la Zone Sud, dans l'objectif d'arrêter les modalités d'exécution des différentes activités de l'exercice.

Dans la rubrique "Zoom", la revue s'attarde sur la politique de défense nationale, qui s'est consolidée par l'adoption d'un cadre juridique pour l'industrie y afférente, en l'occurrence la loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.

Côté Sports, cette édition s'arrête sur la saison prestigieuse confirmée par les cavaliers des FAR. Dès les premiers concours hippiques organisés cette année, les équipes militaires de saut d'obstacles et de dressage ont remporté plusieurs épreuves et championnats, se félicite la publication.