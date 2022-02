Ethiopie: Des milliers de réfugiés érythréens fuient une nouvelle attaque meurtrière contre un camp

Des milliers de réfugiés érythréens ont été déplacés dans des affrontements dans la région d'Afar en Ethiopie, a indiqué vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

D'après leurs témoignages recueillis par les équipes de l'agence onusienne, au moins cinq réfugiés ont été tués et plusieurs femmes ont été enlevées.

" Ces milliers de réfugiés érythréens ont fui le camp de réfugiés de Barahle et ses environs dans la région d'Afar après que des combats aient embrasé la zone ", a déclaré lors d'un point de presse à Genève, Boris Cheshirkov, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Les réfugiés, qui ont parcouru la longue distance jusqu'à la capitale régionale de Semera, ont indiqué aux équipes du HCR que des hommes armés sont entrés dans le camp le 3 février. " Ils ont volé leurs biens et ont occupé leurs maisons. Des membres des familles se sont perdus dans le chaos de la fuite du camp ".

Face à ces violences dont ces victimes ces Erythréens, le HCR condamne l'attaque du camp de réfugiés. Il réitère son appel à la cessation des hostilités afin d'éviter de nouvelles destructions et des pertes potentielles en vies humaines, tant pour les réfugiés que pour les Éthiopiens, et afin que l'aide humanitaire dont ils ont tant besoin puisse leur parvenir.

300.000 civils déracinés par les récents combats dans la région d'Afar

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés travaille avec les autorités éthiopiennes et ses partenaires pour fournir une aide d'urgence à ces milliers de réfugiés érythréens fuyant les violences dans la région d'Afar. Jusqu'à présent, plus de 4.000 réfugiés se trouvent à Semera où le HCR, le Service des réfugiés et des rapatriés (RRS) du gouvernement éthiopien et d'autres partenaires fournissent une aide immédiate. Il s'agit d'abris, d'articles de secours, de nourriture et d'eau potable.

" Nous avons également mis en place des bureaux de protection où les plus vulnérables parmi les réfugiés, y compris les enfants séparés et d'autres personnes ayant des besoins spécifiques, sont identifiés et bénéficient d'un soutien ", a ajouté M. Cheshirkov.

Environ 10.000 réfugiés vivraient également dans la ville d'Afdera, à environ 225 kilomètres de Semera. D'autres auraient également fui vers les villes d'Altefa et de Dabure, plus à l'intérieur des terres. Le gouvernement a identifié un site temporaire dans la ville de Serdo, à 40 kilomètres de Semera, où le HCR et des entités gouvernementales se préparent à relocaliser rapidement les réfugiés.

" Avec un autre camp de réfugiés gravement touché, le HCR reste extrêmement préoccupé par la sécurité et le bien-être de milliers de réfugiés érythréens pris dans le conflit ", a estimé le porte-parole du HCR, rappelant qu'il y a également un grand nombre d'Ethiopiens déplacés à l'intérieur du pays dans la région d'Afar, dont environ 300.000 ont été déracinés par les récents combats.